豐田推第二代氫燃料電動車Mirai 迎戰特斯拉

日本豐田汽車 (Toyota) (7203-JP) 週五 (11 日) 公布第二代的氫燃料電池轎車 Mirai 重磅回歸，將與特斯拉電動車一同瓜分新能源汽車市場。

身為日本汽車龍頭的 Toyota 開發燃料電池車已有二十多年，在 2014 年，豐田推出了全球首輛量產燃料電池車，即是第一代 Mirai。

Mirai 以氫能源作為燃料驅動，與當時純電動車在車壇中一同造成轟動，但由於特斯拉 (TSLA-US) 等電動車競爭對手的迅速崛起，使得豐田這像引領車界的技術黯然失色，不過薑是老的辣，豐田這次帶著改型後的第二代氫燃料電動車，迎戰特斯拉。

第二代 Mirai 外觀看起來就像體積較大的豐田油電混和車 Prius(圖片: 路透社)

在東京車展 (Tokyo Motor Show) 即將在 10 月 24 日展開，豐田汽車趕在車展之前，公布了改型後的第二代氫燃料電動車 Mirai，與豐田集團旗下的豪華汽車品牌 Lexus 四門轎跑系列一樣，在同一平台上製作生產。

豐田表示，新的 Mirai 車型擁有比其前一代更長的續航力，且內部燃料電池和氫氣罐皆重新設計過。據該公司稱，新車的續航里程也比之前約 700 公里的里程數提高了 30%。

最新一代 Mirai 的首席工程師田中良和 (Yoshikazu Tanaka) 表示：「我們想要製造人們真正想要擁有的汽車，而不光是因為它是環保的新能源汽車。」

第二代與第一代 Mirai 有著明顯不同外觀，看起來就像體積較大的豐田油電混和車 Prius 。

豐田目前售出的燃料電池轎車 Mirai 不到 1 萬輛，相比之下，特斯拉在第一年半的時間裡售出了 2.5 萬輛電池供電的 Model S 轎車。

豐田拒絕透露該車型的價格，並表示將於明年底開始在日本、北美和歐洲上市。