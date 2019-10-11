兩千萬鎊預算打水漂！Dyson決定終止電動車研發計畫

英國科技公司 Dyson 周四 (10 日) 宣布終止純電動車研發項目，該公司表示，旗下的汽車團隊已經研發出十分出色的車款，但並沒有「可行的商業化方案」。儘管電動車項目即將叫停，但 Dyson 表示，仍會繼續研究原先用於電動車中的固態電池技術。

英國媒體報導，Dyson 周四向其員工發布郵件，創辦人 Sir James Dyson 在郵件中說明，公司試著為電動車項目尋找買家但未果，不得不終止此項目，並且將關閉在英國與新加坡兩地的電動車生產線。

Dyson 電動車概念圖 圖片：Dyson

Dyson 於 2017 年宣布展開電動車項目，並於約 1 年前決定在新加坡設置電動車生產線。新加坡產線原訂於 2020 年完工，並於 2021 年開始交車。

該公司為電動車項目研發和測試所規畫的預算為 2000 萬英鎊 (約合 2470 萬美元)，目前預算已將用罄，Dyson 則說，電動車測試軌道未來將撥給其他計畫使用。在固態電池研發計畫上，該公司於 2016 年獲得了英國政府 1600 萬英鎊的補助款。

Dyson 已經製造出首輛電動原型車，也已在進行測試。現在電動車項目即將終止，Dyson 將會把項目中 523 位員工調動到現有產品的部門，如吹風機、電扇、吸塵器等。

這並非 Dyson 第一次終止無法獲利的研發項目。在 2005 年，該公司曾研發過滾筒洗衣機，該產品最終也告結束。

雖然 Dyson 電動車計畫終止，但新加坡媒體報導，新加坡經濟發展局助理局長陳光輝表示，在 Dyson 未來發展計畫中，新加坡仍會是重要角色；而電動車計畫是在早期就決定終止，對當地員工的影響並不大。