泡水的日本北陸新幹線、最糟情況可能全車作廢

由於日前 19 號颱風哈吉貝帶來的驚人雨量，造成日本北陸新幹線的 10 組列車共 120 節車廂泡水，相當於營運車輛總數的 1/3。而目前詳細的損失情形仍未明朗，據日媒報導，由於新幹線列車下方的車台已完全泡入水中，在最糟的情況下，車輛有作廢的可能。

(圖片：Investing.com)

這次發生泡水災情的日本北陸新幹線，由於停放處的東日本旅客鐵道公司 (9020-JP) 長野新幹線車輛中心，在 15 日傍晚時仍未解除避難指示，因此該公司的員工依然無法入內調查。

位在新幹線車體下方的車台等設備，雖然有防水設計，但是應該無法承受長時間浸泡水中。還有是否能夠確保行車安全，也還有待確認。

另外，由於車廂內也有浸水的可能，到時座椅等設備也都必須進行交換，日本新幹線的製造廠商也表示，有可能需要進行大規模的設備修理與更換，事情將相當複雜，而未來若東日本旅客鐵道公司沒有足夠的零件庫存，修復時間估計也將隨之拉長。

北陸新幹線的每節車廂造價約為 3 億日圓，假設 10 組列車共 120 節車廂全部報廢，損失金額將超過 300 億日圓。若以目前所剩的 2/3 車輛來進行營運，在全線復駛後的班次將只剩下 5 成左右，從長期來看將帶來不小影響。而東日本旅客鐵道公司也在 15 日時表示，北陸新幹線要恢復全線通車，至少需要 1 至 2 週的時間。

為此，日航 (9201-JP) 與全日空 (9202-JP) 也都從 15 日增加航班來紓運旅客，以解決此刻東京與日本北陸地方的交通問題。