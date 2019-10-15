挽救史上首見通縮 南韓央行恐怕非出手再次降息不可

南韓央行週三 (16 日) 即將召開十月份利率會議，在通膨率 54 年來首見負值、出口連 10 月下滑，以及家庭債務仍高、韓元貶值的壓力下，市場預期，南韓央行此次降息看來更加勢在必行。

南韓央行曾於七月宣布降息，將基準利率從 1.75% 調降至 1.50%，為三年來首見，八月時則維持不變 。

據《彭博社》調查 25 名經濟學家中，有 21 名預期南韓央行將於本週降息 25 個基點至 1.25%，基準利率估將再創歷史新低。

隨著美中貿易戰給全球需求帶來打擊，世界各地的中央銀行正在釋放刺激措施以促進增長，本週一 (13 日) 新加坡金管局也是自 2016 年來首次放鬆貨幣政策，與澳洲和印度一起在本月加大刺激力度，而聯準會 (Fed) 則可能準備在 10 月底再次降息。

南韓經濟以出口為導向，一直是貿易戰衝擊嚴重的國家之一，海外需求的疲軟已導致南韓通膨率快速下跌，引發市場對南韓通縮的擔憂，南韓央行再次降息的可能性也隨之升高。

南韓 9 月通膨率已降至 -0.4% ，這對於以出口為導向的經濟體而言，通常是項警訊，而雖然南韓經濟有長期陷入通縮的風險，但官員們仍將通膨率下跌歸咎於去年同期食物價格過高所致。

黑：南韓 CPI 年增率 紅：南韓資本支出指數 橘：南韓出口年增率 (來源：Bloomberg)

南韓央行行長李柱烈近期屢屢表示，今年經濟成長目標 2.2% 難以達陣，美中貿易爭端及全球市場對半導體的需求減緩是影響南韓經濟的主因，南韓九月出口已連續第 10 個月下降，對企業的投資和僱用人力已造成壓力。

與此同時，南韓的家庭債務也是居高不下，較低的借貸成本帶來的財務風險成為隱憂，而資金大量外流的可能性也同樣令人擔憂。

今年以來韓元兌美元匯率下跌 5.9%，成為亞洲表現最差的貨幣，儘管本國貨幣貶值通常對出口競爭有利，但貶值速度過快，更容易加深投資人對金融市場穩定和資本外流的擔憂。

南韓央行週三 (16 日) 若如預期降息，市場的關注焦點將轉向降息循環的放鬆程度，甚至有分析師預期，南韓央行明年基準利率將可能下看 1% 甚至 0.75%。

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