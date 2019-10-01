南韓9月CPI出現負成長 創1966年來首見

南韓統計廳週二 (1 日) 表示，由於農產品價格下跌和需求疲弱，韓國 9 月整體通貨膨脹率較去年同期下降 0.4%，這是南韓從 1966 年開始進行相關統計以來，CPI 漲幅首次落入負值。

統計廳指出，創紀錄的通膨負成長主要原因是農產品價格的下跌、石油產品價格的穩定、高中生的免費教育。

數據顯示，9 月份石油產品價格年減 5.6%，而農產品價格年減 13.8%。

南韓通膨走勢

統計廳廳長 Lee Doo-won 表示，此一現象是暫時性的，特別是免費教育擴大、國民健康保險覆蓋面增加，還有去年同期基數的問題，都不會持續。

副財政大臣 Kim Yong-beom 則強調，當前沒有通縮的現象，他在首爾會晤官員時表示，近幾個月來的消費價格走勢並不是通縮的徵兆。

核心通貨膨脹—不包括農產品和石油產品，比去年同期上升了 0.6%，創 1999 年 9 月以來最低。

南韓今年以來通膨均保持在 1 以下，創下 2015 年連續 10 個月以來，在 0 字頭維持最久的紀錄。

創紀錄的低通膨，可能會增加南韓央行在本月的利率設定會議上降息的機率，央行將於 10 月 16 日決定是否降低關鍵利率。

南韓央行在 7 月份宣布降息 1 碼，是 3 年來首次；在 8 月份的會議上，央行則按兵不動，將利率凍結在 1.5%。