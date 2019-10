瑞信警告：2020年美國零售店恐出現更大規模倒店潮

瑞信報告指出,2020 年美國零售店倒店潮恐怕跟今年一樣,甚至更嚴重。

瑞信分析師 Michael Binetti 與其他分析師指出,以紡織、飾品類的零售商店為首,美國境內倒店趨勢正創歷史新高,根據美國零售商店關閉指數,今年迄今已經有 7600 家商店宣布關閉,就算今年還沒過完,但這個紀錄已達史上最高,其中 75% 關閉的商店都是服飾、紡織類的商店 (Softlines)。

報告指出,有多種原因導致此趨勢發展,雖然去年稅改後,自由支配支出增加,但紡織、服飾類的消費卻未能受益且一直惡化。

此外,這類別的消費者習慣也正發生強大改變,包括美國奢侈品在線轉賣交易平臺 The RealReal Inc 越來越熱門、美國女性服裝租賃公司 Rent the Runway 等興起,以及線上時裝電商平台 Revolve Group (RVLV-US) 這類公司不斷向數位化發展,令已經四面楚歌的實體零售商店,備受挑戰。

由於這些趨勢發展,瑞信分析師認為:「服飾、紡織等零售商更難以讓表現不佳的商店繼續營運,所以若明年初再出現一波大規模倒閉潮也不令人意外。」

瑞信指出,設有大型購物中心、倒閉風險最大的業者包括梅西百貨 (M-US)、傑西潘尼 (JCP-US)、Gap Inc (GPS-US)、L Brands (LB-US) 旗下知名內衣品牌維多利亞的秘密。

瑞信 Binetti 給予 Gap、L Brands 和梅西百貨「中性」的股票評級,傑西潘尼則遭評為「減持」。