中國國慶連假刺激買氣 零售、旅遊消費額增漲近9%

週一 (7 日) 中國結束為期一週的 70 週年國慶假日，愛國意識抬頭，刺激中國消費者購物慾，根據中國商務部週一釋出的數據，零售店銷售額增長 8.5%，至人民幣 1.52 兆人民幣(合 2,130 億美元)。雖然數據低於 2018 年的 9.5%。這是自從經濟部於 2010 年開始發布當前格式的數據以來，連續第九年維持增長速度。

該部在一份聲明中說：「過節氣氛充斥消費者市場」在購物方便、食品餐飲和旅遊業的消費額增加了許多。

作為全球第二大經濟體，中國經自貿易戰開打之際不斷放緩，該數據給當局帶來了一些暫時性的緩解。儘管 2018 年國內生產總值 (GDP) 增長了 6.6%，但根據世界銀行和政府機構上月的報告估計，如果當局僅進行有限的經濟改革，GDP 將在 2020 年降至 4%，在 2030 年代降至 1.7%。

中國文化和旅遊部的數據顯示，國慶連假前四天帶動了約 5.42 億的旅遊人數，推高旅遊消費額至創紀錄的 452.6 億人民幣，比起去年同期增長了 8.58%。

過去的二十年裡，中國的十月連假期間，消費總額一直在增長，商務部密切關注市場數據，以此作為經濟增長的指南。

人民幣匯率下跌也推動中國國內旅遊，許多人選擇前往四川、雲南和西安等地。根據阿里巴巴的數據，海外的熱門旅遊點多是東南亞國家。

旅遊氣旺也帶動買氣，電子商務巨頭阿里巴巴表示，消費者在其線上購物平台上購買的曬傷修復面膜數量增長了 510%，而中國茅台葡萄酒的銷量增長了 12 倍。其中由《霸王別姬》陳凱歌執導的《我和我的祖國》在過去連假八天中票房收入超過了 20 億元人民幣。

同時，前往香港的遊客明顯減少。根據香港當局的數據，在黃金連假期間，訪港遊客下降了 25%，至每天 73.7 萬人。這是九年來香港每日遊客數首次降至 80 萬人以下。