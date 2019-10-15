美股盤後 — 華爾街存疑美中簽署協議 四大指數小幅收低

儘管美中貿易局勢逐漸走向樂觀，週一 (14 日) 華爾街對美中是否會簽署階段性協議表示存疑，美股四大指數小幅收跌。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 4.12 點，或 0.14%，收 2966.15 點。

那斯達克指數下跌 8.39 點，或 0.10%，收 8048.65 點。

美股道瓊指數下跌 29.23 點，或 0.11%，收 26787.36 點。

費城半導體指數下跌 0.73 點，或 0.05%，收 1590.40 點。

標普 11 大板塊僅房地產與金融股收漲，材料、公用事業與必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

美股財報季開跑，銀行股領軍走高，高盛 (GS-US) 上漲 0.56%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.27%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.12%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.80%。



尖牙股漲跌互見，Netflix (NFLX-US) 上漲 0.92%；蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.14%；臉書 (FB-US) 下滑 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.17%。

半導體類股連續三個交易日上漲止步，思佳訊 (SWKS-US) 下跌 0.49%；

高通 (QCOM-US) 下跌 0.52%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.30%；美光 (MU-US) 下跌 0.53%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.29%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.99%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.37%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.63%。

焦點個股

波音 (BA-US) 週一下滑 0.46% 至每股 373.18 美元。阿聯酋航空總裁 Tim Clark 週一 (14 日) 表示，波音公司 (BA-US) 以及空中巴士 (Airbus) 的補貼爭議，為美國和歐盟帶來巨額的懲罰性關稅，這些都將化為票價成本，最終轉嫁至消費者身上。

波音 (BA-US) 週一下滑 0.46% 至每股 373.18 美元。(圖片：AFP)

投行 Cowen 預期 AMD 將透過與亞馬遜、微軟、百度和騰訊之間的合作，明年將以 Rome 搶奪英特爾 x86 處理器龍頭寶座。AMD (AMD-US) 週一上漲 2.62% 至每股 30.53 美元。

野村證券上調賽靈思 (XLNX-US) 股票評級至「買入」，主因是其股價遠低於其 52 週高點 141.60 美元水平，其股價週一下滑 0.30% 至每股 95.93 美元。

華爾街分析

週一華爾街對美中是否會簽署階段性協議表示存疑，美股四大指數下滑。

《彭博社》週一報導，中國希望最早在 10 月底進行進一步談判，以敲定第一階段協議的文本細節，美中元首有望在下個月智利舉行的亞太經合峰會 (APEC) 上簽署第一階段協議。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一表示，美中在貿易問題上有實質性進展，已達成基本協議，儘管仍有許多細節需要敲定記錄。他亦警告，若中國最終不簽署當前協議，將實施本週原定上調的關稅。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在最新報告中表示，美國總統川普與中國達成的暫行協議，充其量只是種「不確定」的安排，不能排除後續雙方另一輪關稅上調的風險。

Glenmede 私人財富部門的首席資訊長 Jason Pride 表示：「由於許多懸而未決的問題依然存在，人們對此休戰將延續到 2020 年抱有很大存疑。這些問題很可能在美國大選前以某種形式重現，好比新關稅威脅或打擊中企行動。」

Refinitiv 顯示，華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%。週二花旗、摩根大通和富國銀行都將公布上季財報，

美銀美林證券表示，投資者對淨利率差距等季度趨勢非常瞭解，並預計宏觀因素對行業業績的影響將大於基本面因素。