再衝11000壓力鍋 台積電與蘋概挑大樑 站穩比路過重要！

國慶連假期間，美中貿易談判報喜，達成首階段協議，美股道瓊指數連 3 紅，今日可望激台股再次挑戰 11000 點壓力鍋。今日擔綱衝關的主角，仍是權王台積電，以及由股王大立光率領的蘋概股，但重點在於 11000 點站穩比路過重要! 關鍵點位為 10977、11016 與 11047 點。

台股今日如跳空開高，要順勢挑戰 11000 點大關，最好能一鼓作氣衝過 11016 點，並闖過 11047、11077 點 2 個重要的中途站，如此則 11100 點在望。但如挑戰 11000 點關卡，仍遭遇調節賣壓，10977 點守穩，多頭仍有機會再攻 11000 點球門，否則仍恐回測 10947 與 10911 點，10900 點關前最後防線已墊高至 10888 點，如 10888 點也未能站穩，提防多空易位!

台股指數要持續衝高，只要台積電與領軍的蘋概股，以及 PCB、5G、散熱、PA 等族群，維持輪動，人氣不墜，站穩 11000 點大關應非難事。不過需提防盤面一再重演的，拉指數調節中小型股，尤其是上櫃個股，別再上演與大盤逆勢，否則對於大盤衝關信心，仍將造成干擾。

在選股方面，指數站上 11000 點後，強勢股多已領先衝高，如不想追高，選股難度大增。但業績題材與法人加持，仍是拉高勝率的的不二法門，仍以 9 月業績、第 3 季業績成長亮眼者為主，近日如搭配投信新歡，也就是投信先前並無部位，近期才開始買超布局者，相對表現較為亮眼。當然，在技術面部分，也得站穩 20 日均線之上，仍是必要條件! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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