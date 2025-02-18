10萬顆輝達GPU加持！馬斯克正式推出「地球上最聰明AI」Grok-3

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 14:31

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美國 AI 新創公司 xAI 在美國太平洋時間周一 (17 日) 晚上正式發佈號稱「地球上最聰明 AI」Grok-3，xAI 團隊介紹，Grok-3 的性能比 Grok-2 提升了一個數量級，和 Grok-3 聊天會覺得非常有趣。

xAI 團隊在直播中指出，Grok-3 和 Grok-3 mini 在多方面的測試得分上都超過或媲美 Gemini 和 ChatGPT 等對手。在訓練 Grok 過程中，團隊搭建了大型算力集群，並克服了散熱、電力等問題帶來的挑戰，用了 122 天讓首批 10 萬顆輝達 (NVDA-US) GPU 投入使用並正常運行，現在他們打算將集群規模繼續擴大一倍。

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xAI 團隊還演示用 Grok-3 生成代碼，並使用這段代碼。畫面上顯示出飛船在地球和火星間往返的動畫。隨後，Gork-3 又演示製作一款類似於俄羅斯方塊的遊戲。

xAI 創辦人馬斯克在直播中也說，將在 xAI 推出一個 AI 遊戲工作室，並指 Grok 的名字來自小說《異鄉異客》，主角是一個在火星上長大的人類，而 Grok 這個詞代表全面深刻地理解事物。

此外，xAI 還宣佈推出名為 Deepsearch 的 Grok-3 智慧搜尋引擎，名字和最近大熱的 Deepseek 頗有幾分相似。