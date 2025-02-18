馬斯克曬誇張數據 稱360歲「吸血鬼」仍在領社保

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-18 13:58

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馬斯克 17 日在社群媒體 X 上發文表示，他發現有 360 歲的「吸血鬼」也在領社保，痛批美國社會安全系統可能存在史上最大規模詐欺行為。

馬斯克曬出社保系統裡的數據顯示，超 3.94 億人領取社保，其中百歲以上老人竟超過 2000 萬，甚至有人年齡高達 360 歲。

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馬斯克戲稱：「或許《暮光之城》是真的，吸血鬼們正拿著社保金逍遙快活？」

馬斯克還提出了另一個疑問：社保數據庫裡總人數為 3.94 億人，然而美國總人口才 3.34 億。「符合資格的社保號遠遠超出了美國公民的人數。」馬斯克寫道。

隨後，他在留言區補充說，美國公民有資格領取社保號的為近 3.1 億。

然而，技術界提出另一種解釋：老舊 COBOL 系統的日期編碼漏洞。根據資深程式設計師分析，美國社保系統沿用上世紀 30 年代的 COBOL 語言，若出生日期欄位為空，系統預設為 1875 年（《米制公約》簽署年份）。