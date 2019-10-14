盤前財經大事搶先讀2019年10月14日

今日操盤前瞻

日本股市休市一日

中國 9 月進出口貿易帳

新股掛牌：奇邑

除權息：國泰金

日韓半導體貿易戰首輪 WTO 協商 未達成共識

針對日本對南韓加強出口管制，南韓與日本已經由世界貿易組織 (WTO) 協商機制，進行了首輪協商，但雙方本次討論並未取得任何共識。閱讀全文...

川普：美中協議可能催生波音 200 億美元飛機訂單

週六 (12 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 在推特發文表示，美中週五 (11 日) 談成的部分貿易協議，除了中國將擴大採購數百億美元農產品採購之外，還將可為波音 (BA-US) 帶來最高 200 億美元的飛機訂單。閱讀全文...

郭明錤：iPhone SE2 將現換機潮 看好台積電、可成、工業富聯受惠

週日 (13 日) 晚間中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預測蘋果 (AAPL-US) 將於 2020 年 Q1 發售 iPhone SE2，看好工業富聯 (601138-CN)、台積電 (2330-TW)、可成 (2474-TW)、歌爾聲學 (002241-CN) 等供應鏈受惠。閱讀全文...

〈分析〉中國影子銀行的黑暗角落 危機恐在醞釀中

據《彭博》報導，找尋中國下一波金融衝擊的分析師，目前將目光投向中國龐大的影子銀行體系中，監管程度最低的角落，稱為「第三方財富管理平台」上。閱讀全文...

投資人湧向貨幣基金 規模創 2008 年來新高

投資人湧向「類現金」資產的貨幣市場基金規模，正創下 2008 年金融危機時代雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 倒閉以來的最高水平。過去 6 個月，貨幣市場基金已經吸收了 3220 億美元，累計資產總額接近 3.5 兆美元。閱讀全文...

