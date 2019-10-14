〈奇邑登興櫃〉明年溫度監測系統出貨放量 農業IoT助攻 營運將迎爆發成長

IoT(物聯網) 解決方案業者奇邑 (6699-TW) 今 (14) 日登錄興櫃，董事長李欣欣看好，受惠日本食品衛生法令 (HACCP) 明年 6 月開始實施，應用在零售智慧溫度監視系統將大量布建，加上智慧農業水管理系統也陸續出貨，營運將迎來爆發性成長，法人估，奇邑股本較小，明年每股純益可望上看 20 元。

日本去年通過修訂「食品衛生法」，預計將從明年 6 月開始執行，所有食品相關行業在溫度與時間的管理上，要連續監視與記錄，如果違規，將被處以監禁 3 年或罰款 300 萬日幣，公司企業罰款更高達 1 億日幣，寬限期則為 1 年。

李欣欣表示，在法規強制推動以及人力成本考量下，日本各超市、超商預計將明後年將加速導入溫度監測系統，加上奇邑目前是日本 HACCP 法令唯一的 LoRa 供應商，將會是主要受惠者。

從硬體角度來看，超市大概需要 2 個基站，配上 40-50 個傳感器；超商則需要 1 個，配上 15-20 個傳感器，若以硬體建置金額來看，超市逾 9000 美元、超商則上看 2000 美元，後續則還有平台服務費的收入。

據悉，目前奇邑打進日本國內最大零售集團，藉由當地系統整合商 (SI) 打進另外一家零售業者，其中超市、超商、大型賣場等數量共逾 2 萬家、另一家規模也有約 4000 家，最快 11 月就開始出貨，預計將到明年可望放量。

此外，奇邑與日本網路先機 (IIJ) 合作已久的智慧農業應用，也可望於明年同時出貨，李欣欣指出，日本面臨人口高齡化、勞動力不足，尤以農村特別嚴重，因此日本政府積極推動農業 IoT，更祭出 50% 的費用補貼，也有助提升農民的採購意願。

奇邑從水位管理切入農業 IoT 應用，利用感測器監控水位高低，並透過 LoRa 技術，自動控制稻田水位，在硬體建置收入部分，預估基站加上感測器等也將超過 9000 美元，也將於明年開始陸續出貨。

法人看好，奇邑明年在超市、超商溫度監測系統以及到農業水管理應用雙雙展開硬體布建，由於建置數量及金額均較為龐大，將推升營運迎來爆發性的成長，全年每股純益上看 20 元，在硬體布建後，後續也持續有平台服務收入以及擴充服務等，有助營運保持競爭力。