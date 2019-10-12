華爾街對貿易協議有效期限存疑 可能撐不過聖誕節

在美中達成第一階段的部分貿易協議之後，白宮政府的下一步，華爾街認為，可能是加大對在美上市的中國企業展開攻擊，甚至二國之間的貿易休戰，可能維持不過今年聖誕。

雖然美股四大指數週五 (11 日) 收盤大漲，但尾盤卻是出現了強勁賣壓，華爾街分析師認為，儘管下週二 (15 日) 的加稅計劃暫停，但美中雙方並沒有明確時間表來簽訂協議文件，這讓道瓊指數在最後半小時，從盤中大漲 500 多點，一次吐回 200 多點，最終收盤僅收上漲 319.92 點。

道瓊日線走勢圖 圖片：investing.com

瑞銀 (UBS) 交易大廳主任 Art Cashin 就對貿易休戰抱持懷疑，他表示：「我認為美中休戰不會拖過聖誕節，這可能只是暫時的休戰，不會持續太久。」

Art Cashin 並表示，這項部分的貿易協議，並不會改變長期以來他對 2020 年經濟低度成長的看法，同時 Art Cashin 也認為，貿易戰不會就這樣結束。

其他華爾街分析師也對此表示了相同意見，如 Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 即指出：「貿易戰只是管道之一。美國仍將繼續在其他領域繼續與中國對抗，二國冷戰不會僅僅因為關稅戰休戰就消失。」

Cowen 資深政策分析師 Chris Krueger 在最近給客戶的報告中表示，關稅一直是川普貿易戰中的利器，而下一個川普可能打開的戰線，譬如資本流動、更強的出口管制、供應鏈壓力和產業政策，都可以是針對中國經濟的全球性管道。

另外，「審計」可能會成為美國繼續向中國施壓工具中的另一項議題。

美國參議員 Marco Rubio 和其他幾位參議員 6 月提出了一項法案，要求在 3 年內取消不符美國監管機構法令的企業下市，特別著重於中國。

原因在於：中國政府禁止中國企業與美國監管機構，共享其會計報告。

Rubio 指出，「美國資本市場是全球最深入、流動性最強的市場，但是為了保護投資人免受欺詐，我們擁有高標準的風險標準和透明度。」

Rubio 表示「非常簡單，如果中國企業希望進入美國資本市場，中國就應該遵循美國法律，就像美國公司必須遵守美國法律一樣。」

中國企業的確向美國公眾發布審計報告。但是，上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 外部事務主管 Torrie Miller Matous 表示，問題出在這些審計報告的背後。她說：「由於中國當局堅持，我們無法檢查審計報告背後的審計方法。」

在美國證券交易所上市的所有外國企業必須將其財務報表由獨立審計師審計，跨國企業則通常是由該企業的本國會計師進行審計，無論在美國上市的公司是位於中國、俄羅斯、土耳其、法國還是其他任何地方，都是如此。

PCAOB 是依據 2002 年的《Sarbanes-Oxley Act》建立的，要求每家向 SEC 報告公司發布審計報告的會計師事務所都必須在 PCAOB 進行註冊，無論是美國或外國的會計師事務所。

要求 PCAOB 定期檢查美國上市公司對註冊公司的審計，包括外國公司在內，這與外國會計師事務所及其監管機構產生了重大摩擦。

Baker McKenzie 律師事務所退休合夥人 Daniel Goelzer 指出，外國監管機構一直不願讓 PCAOB 來檢查它們的公司，Goelzer 在 2002 年至 2012 年間曾在 PCAOB 工作，2009 年至 2011 年擔任代理主席。

隨著時間演進，PCAOB 與外國同行談判達成協議，讓它們能夠執行審計檢查。SEC 主席 Jay Clayton 和 PCAOB 主席 William Duhnke 在 2018 年 12 月發表了一份聯合聲明，指出 PCAOB 已與 23 個外國監管機構簽訂了合作協議，使他們可以與這些轄區的監管機構進行聯合檢查或共享檢查結果。

但是，中國是少數未與 PCAOB 合作的幾個國家之一。這使中國公司陷入了兩個監管機構：中國和美國之間。

Clayton 和 Duhnke 說，儘管試圖與中國監管機構進行建設性對話，但「仍未取得令人滿意的進展」。