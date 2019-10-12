美中達成部分協議、伊朗油輪遭襲、中火硼超標 本周重要大事回顧

美中貿易戰新一輪磋商傳達成部分協議，針對關稅、採購農產品雙方做出讓步，但美國商務部本周新增 28 家中國實體列入貿易黑名單，伊朗則傳出油輪遭導彈襲擊，造成原油價格急漲、美伊緊張局勢，國內方面，中火硼超標恐遭停工，台電回應正加速新建新廢水處理廠，台股本周因國慶連假僅開市三個交易日，萬一得而復失，合計本周下跌 4.52 點，跌幅 0.04%，來到 10889.96 點，以下是本周重要大事回顧：

美中貿易協商新進展 傳達成部分協議

《彭博社》周五 (11 日) 報導，美中高層級談判結果出爐，美國和中國貿易代表達成部分協議，美中再度宣布貿易休兵，為今年底美國總統川普與中國領導人習近平，可能簽署的更全面性的協議奠定基礎。

據了解，協議中美國將提供一些關稅減免，而中國則同意對農業採購做出讓步，但部分協議並未解決關鍵性議題，包括智慧財產權盜竊、強迫技術轉讓，也避開中國政府對企業的補貼政策，且部分協議內容是暫時性的，正式的協議文件尚未出爐，最早可能在 11 月簽署。

美國財長梅努欽則表示，一旦美中第一階段貿易協議完成，美國財政部將會考慮取消美國對中國的匯率操縱國標籤，而若按照美方目前的加稅時程表，美方將在 10 月 15 日對 2500 億美元中輸美商品關稅從 25% 上調至 30%，12 月 15 日將 1600 億美元中國商品 15% 關稅，屆時年底約 99% 中國進口商品將被美方徵收額外關稅。

伊朗油輪遭兩枚導彈襲擊 油價急漲

根據伊朗官員表示，周五 (11 日) 有一艘正穿越紅海的伊朗油輪，被兩枚導彈擊中了，專家懷疑這是場「恐怖襲擊事件」，據了解這場爆炸，破壞了這艘油輪上的兩個儲藏室，並導致石油洩漏到附近的紅海，

這起襲擊事件造成國際原油價格漲逾 2%，分析師認為，這更可能讓伊朗和美國之間的緊張關係，推向更高點，一年多前，美國總統川普從伊朗核協議中撤出，並對伊朗實施制裁，而這正打擊伊朗的經濟。

美商務部將海康威視等 28 家中國實體列入貿易黑名單

美國商務部周一 (7 日) 需布擴大制裁中國企業，公告將 28 家中國實體列入美國出口管制「實體清單」(即貿易黑名單)，包含新疆維吾爾自治區政府與旗下 19 個縣市公安局入列黑名單，除公家機關外，監視巨頭海康威視與其他 7 家陸企也入列，包括浙江大華科技、「中國 Siri」科大訊飛、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科、依圖科技與頤信科技。

為股東最佳利益 港交所不續推併購倫交所提議

香港交易所周二 (8 日) 發布公告，確認將不繼續進行對倫敦證券交易所集團有關要約，但仍保留未來收購的可能性。

公告指出，港交所董事會仍相信，倫交所跟港交所合併具重大戰略意義，合併可創造一個世界領先的市場基礎設施集團，他們對於未能說服倫交所管理層接納收購感到失望，為了港交所股東最佳利益，決定不繼續對倫交所進行要約。

不過港交所在公告上稱，6 個月內於下列情況下，仍保留宣布對倫交所作出要約或可能要約，情況為，倫交所董事會贊成或同意的情況下、倘任何第 3 方宣布對倫交所作出要約的確實意圖、倘倫交所公布「清洗交易」建議或反收購、倘英國收購與合併委員會認為情況出現重大變動或委員會同意的其他情況。

挺香港言論遭抵制 NBA 稱支持員工言論自由

美國 NBA 休士頓火箭隊總經理莫雷 (Daryl Morey) 推特上支持香港的表態，效應持續發酵，NBA 總裁 Adam Silver 也表達支持員工言論自由之力場，強調言論自由是 NBA 長久以來所提倡的。

中國官煤、合作廠商也陸續發布聲明表示，針對休斯頓火箭隊總經理莫雷近日發表的有關中國香港的錯誤言論，以及 NBA 在此事上所表現出的縱容態度，即日起終止所有和 NBA 的合作，並停止轉播賽事。

中國外交部發言人耿爽更在周二 (8 日) 例行記者會上表示，中國駐休士頓總領事已就有關人士的言論提出嚴正交涉，並強調中方的立場十分清楚，「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

WEF 全球競爭力報告 我排名第 12 東亞排第 4

國發會周三 (9 日) 宣布，根據瑞士世界經濟論壇 (WEF)2019 年全球競爭力報告，台灣今年在 141 個受評比國家中，排名第 12，較去年進步 1 名，在東亞地區排名僅次新加坡、香港、日本位居第 4，領先韓國及中國。

國發會表示，台灣今年在 12 個中項評比，9 項較去年進步，其中以總體經濟穩定、創新能力與金融體系 3 項表現最佳，分別拿下第 1 名、第 4 名與第 6 名，創新能力更僅次於德國、美國、瑞士續居全球 4 大創新國。

台股期貨夜盤跌逾百點 爆出逾 11 萬筆退單

期貨夜盤周三 (9 日) 開盤後，近月份價格出現大幅波動，臺股期貨及小型臺指期貨近月及次近月份契約出現高達 11 萬筆退單，期交所表示，主要是這些近月契約開盤後下跌超過百點，但是動態價格穩定措施的即時價格區間上下限較窄，所以產生較多退單。

期交所表示，為了強化期貨主力商品價格穩定性，期交所自 9 月 30 日起，調整臺股期貨及小型臺指期貨近月及次近月份契約退單點數計算方式，即退單百分比由前一日標的指數收盤價的 2%，調整為 1%，動態價格穩定措施的即時價格區間上下限較窄所致。

中火硼超標 4 機組恐遭停工 台電新廢水處理廠可望年底完工

台中市環保局指稱台中火力發電廠污染物「硼」超標 24 倍，市府將裁罰或勒令停工，對此，經濟部長沈榮津周一 (7 日) 表示，台電目前正在建新的廢水處理廠，預計年底完工，他強調站在經濟部角度，將要求台電一定要符合環保標準，新廢水處理廠預計年底完工，就能讓硼標準符合相關規定。

針對中火 4 部機組可能被停工影響供電，沈榮津表示，目前還有 10% 左右備轉容量，暫時不受影響，但會要求台電符合相關法規。

台電指出，目前中火廢水處理廠「除硼處理工程」，預計 10 月底完成土木工程，設備安裝預計於 11 月底完成，依時程推估，12 月初可開始進行廢水處理功能測試，預定 12 月底上線處理。

典華取得過半席次 雙美經營權變天

雙美股臨會周二 (8 日) 登場，出席率達 97.43%，兩派正面交鋒，由林齊國掌舵的婚宴餐飲集團典華、林酒店，拿下 5 席董事、1 席獨董及 2 名監事；蔡國洲為首的金可公司，僅拿 2 席董事、1 席獨董及 1 名監察人，典華投資取得過半席次，雙美經營權變天。

雙美新任董監名單中，典華投資陣營拿下 6 席董事，分別是林齊國、合心投資、學發公司、協健投資，林協健，獨立董事為林明毅，監察人則為呂世光、典華投資，金可取得 3 董名單分別為金可眼鏡實業、國志實業及獨立董事陳國華，監察人則為國棟公司。

不過小股東一開場就輪番針對召開股臨會進行杯葛，認為典華投資未依公司法，程序有瑕疵，另外南科建廠案、董監事人事案皆已在股東常會表決通過，沒有必要召開，合法性有嚴重瑕疵，市場派則回擊，是以股東利益著想。