RBC：Warren若入主白宮 美股修正波會非常早就出現

美股投資人不必等到投票日再對民主黨提名的總統參選人提出的更高稅收和更嚴格法令表示不滿。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 週一 (7 日) 在研究報告中寫道，這是因為 2020 年總統大選的輪廓將在明年第 1 季底成為焦點。她強調早在大選投票之前股市就會對這些未來潛在的政策執行作出反應。

Calvasina 寫道，麻州參議員 Elizabeth Warren「明顯在贏得民主黨總統候選人提名方面居於優勢地位」，她現在在 RealClearPolitics.com 民調中已躍居第二位，僅次於前副總統 Joe Biden。

在針對各路參選人如 Biden、加州參議員 Kamala Harris 和印第安納州 South Bend 市市長 Pete Buttigieg 的民調為第二受歡迎人物，這使她很可能在最後「成為共識候選人」。

儘管機構投資人仍然相信，根據 RBC Capital Markets 客戶調查，川普總統將在明年再次當選，但 Calvasina 警告，投資人不應對這種情況過分自信。

她寫道：「我們認為現在判定 2020 年大選結果還為時過早，預期這會是一場勢均力敵的競賽。」「但是就選舉數學的分析告訴我們，投資人至少需要考慮民主黨獲勝的可能性。」

Calvasina 指出，下一屆民主黨候選人只需贏得 2016 年 Hillary Clinton 當年拿下的州，再加上賓州、密西根州和以些微差距失去的威斯康辛州，即可贏得總統職位。她指出，在 2018 年大選中，民主黨國會候選人在這些州中贏得的選票高於其共和黨候選人，而川普總統在這些州中的支持率卻明顯落居下風。

儘管民主黨的提名過程將在明年夏天正式進行，但提名大會的代表中有 40% 將透過 2020 年 3 月上旬舉行的預選會議和州初選分配，3 月底前將分配剩下的三分之二。她寫道：「如果 Warren 贏得提名，我們預計與她入主白宮相關的大多數痛苦將遠在選舉日之前就會發生。」

股市的反應可能很嚴重。Calvasina 指出：「從觸底的角度來看，一個由 Warren 主導的白宮和民主黨居多數的國會，合在一起對股市極具挑戰性。」因為 Warren 對銀行業監管、富人稅到全民醫療保險都有積極的意見。

RBC 調查的投資人認為，如果 Warren 當選，民主黨人奪回參議院，則醫療、金融和科技股將受到最大衝擊。

（圖: RBC Capital Markets）

Calvasina 認為，如果擔心 Warren 當選總統確實會導致明年第 1 季美股波動，那將是短暫的。她認為，即使民主黨人奪回白宮，重新拿下參議院也將更加困難，共和黨主導的參議院可能會阻止 Warren 提出的許多更極端的提議，例如富人財產稅或全民醫療保險制度。

Calvasina 指出：「從政策角度來看，在 Warren 總統任期內，金融、能源、醫療保健、工業等大多數風險偏高的產業，其實相對於整個股市大盤而言，早已被嚴重低估了。」

此外，從歷史上看，當民主黨全面掌控華府時，美股表現良好；事實上，當民主黨人入主白宮，但國會控制權兩黨分立時，美股市場表現最好。

（圖: RBC Capital Markets）

她警告：「短期內，美股對日益嚴重的經濟政策不確定性反應不佳。」「最終，我們認為美國企業和美國股票投資人將一如既往地學會適應新的政治領導風格。」