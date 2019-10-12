美股盤後 - 美中達「第一階段」協議+Fed延長回購！道瓊漲逾300點

美中第 13 輪高層級貿易談判週五 (11 日) 落幕，美國總統川普宣布雙方達成第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購等範疇。

川普對此表示，美中達成了極具實質性的第一階段協議，會暫停下週二 (15 日) 關稅上調，而美中談判將分為二或三個階段，美中會在第一階段完成並簽署後，開始進入談判第二階段，而川普可能在 11 月於智利舉行的峰會上，與中國國家主席習近平一同簽署第一階段協議之文件。

美國財長梅努欽週五 (11 日) 亦表示，一旦美中第一階段貿易協議完成，美國財政部將會考慮取消美國對中國的「匯率操縱國」標籤；美國財政部預計將於十月公佈新一期匯率報告，但美財政部還沒有透露具體的公佈時間。

而川普在與中國的貿易協商取得重大進展，另一方面聯準會 (Fed) 的寬鬆腳步也沒有停歇。

週五 (11 日) Fed 宣布，將 9 月以來實施的回購計劃延長至 2020 年 1 月，Fed 會購入短期美債擴張資產負債表，以增加金融市場的美元供應量，避免先前 9 月中旬隔夜回購市場利率 (overnight repo rate) 飆漲至 10% 之市況再度出現。

Fed 此舉也是呼應主席鮑爾近日之談話，鮑爾週三 (9 日) 曾表示，Fed 將恢復購買美債，以避免貨幣市場重演先前出現過的動盪狀況。

受到下週貿易關稅暫緩上調以及 Fed 延長回購計畫之帶動，道瓊指數週五 (11 日) 盤中強勢上攻，雖然尾盤出現不小賣壓，但美股四大指數仍是大幅收漲。

週五 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 319.92 點，或 1.21%，收 26816.59 點。

標普 500 指數上漲 32.14 點，或 1.09%，收 2970.27 點。

那斯達克指數上漲 106.27 點，或 1.34%，收 8057.04 點。

費城半導體指數上漲 35.34 點，或 2.27%，收 1591.13 點。

標普 11 大板塊有 8 個板塊上揚，工業板塊漲幅居冠、材料與科技資訊板塊次之；公用事業、房地產與必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股歡騰：蘋果 (AAPL-US) 大漲 2.66%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.87%；臉書 (FB-US) 上漲 2.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.52%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.68%。

半導體類股樂透：AMD (AMD-US) 大漲 4.79%；美光 (MU-US) 上漲 4.21%；安森美 (ON-US) 上漲 3.82%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 3.67%；ASML (ASML-US) 上漲 3.38%；恩智浦 (NXP-US) 上漲 3.27%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.35%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.92%。

其他重要道瓊成分股：陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.92%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 4.65%；3M (MMM-US) 上漲 3.80%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.66%；高盛 (GS-US) 上漲 2.41%；嬌生上漲 (JNJ-US) 1.76%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.69%；聯合科技 (UTX-US) 上漲 1.67%。

台股 ADR 表現：台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.00%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.21%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.74%。

焦點個股：

1. 蘋果 (AAPL-US)

週五 (11 日) 蘋果股價再創歷史新高，市值達到 1.06 兆美元，接近微軟的 1.07 兆美元，此前美股券商 Wedbush 將蘋果目標價自每股 245 美元上調至 265 美元。

2. 阿里巴巴 (BABA-US)

受到美中貿易戰樂觀消息的帶動，週五 (11 日) 美股中概股亦全面上漲，其中阿里巴巴 (BABA-US) 大漲 4.14%、京東 (JD-US) 大漲 3.95%，雙雙創下 2 個月來最大單日漲幅。

3.FB (FB-US)

雖然週五 (11 日) FB 收漲 2.31%，但 FB 主打的加密貨幣 Libra 似乎正遭遇到空前危機，因 PayPal (PYPL-US) 在一週前宣布退出支持 Libra 之聯盟之後，eBay (EBAY-US)、Stripe、Mastercard (MA-US)、Visa (V-US) 等四家公司週五 (11 日) 亦宣布退出。

華爾街分析：

美中貿易協商的第一階段中，美國農產品的採購規模上看 500 億美元，風險管理諮詢公司 INTL FCStone 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 表示，這個規模表明中國可能將大量購買美豬、大豆、玉米和乙醇。

原物料商品調研機構 AgResource 總裁 Dan Basse 則表示，雖然美中雙方達成第一階段之共識，但目前協議文本還沒有出爐，估計簽署協議的過程可能還需要五週或更長之時間，一切還尚未塵埃落定。

一些原物料貿易商亦表示，應先看到協議中有關農業採購的更多細節之後，再興奮也不遲，因為從先前 5 月份當時美中貿易戰從氣氛樂觀，忽然急轉直下導致關稅進一步提升的情況來看，中國似乎並不願意簽署有強制執行力的協議。