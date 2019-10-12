川普：美中達成第一階段協議 暫停下週關稅上調

美國總統川普週五 (11 日) 宣布，美國與中國達成極具實質性的第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務及最高達 500 億美元的農產品採購，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。

川普開心宣布：「美中達成極具實質性的第一階段協議 (部分協議)。」他表示：「沒什麼能比我們與中國做的事更為重要了。」

這項部分協議內容涉及智慧財產權、金融服務，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購。

川普將美中談判將分為二個或三個階段，他表示：「第一階段完成並簽署協議後，將開始進入談判第二階段。」

美方原訂將在 10 月 15 日對 2500 億美元中輸美商品關稅從 25% 上調至 30%，12 月 15 日將 1600 億美元中國商品 15% 關稅，屆時年底約 99% 中國進口商品將被美方徵收額外關稅。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 證實，美國將不會在下週對中國進口商品上調關稅稅率。他加碼提到，美方將考慮撤銷中國列為「匯率操縱國」的決定。

但萊特海澤表示，川普尚未就 12 月對中國開徵的關稅做出最終決定。

中國國務院副總理劉鶴表示：「與梅努欽與萊特海澤進行非常好的談判，希望我們能取得進展。」