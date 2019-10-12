Fed宣布10月中旬啟動購債 每月達600億美元

在經歷了 9 月份動蕩的貨幣市場後，美國聯準會 (Fed) 本週五 (11 日) 表示，將啟動每月 600 億美元的購債計劃，來控制基準利率，引導貨幣政策走向。

上述聲明指出，紐約 Fed 將於 10 月中旬至 11 月中旬間，以每月約 600 億美元的初始速度進行購債，該項計畫至少將持續到明年第 2 季，期間仍有可能改變購債速度和期限。

Fed 表示，將持續透過隔夜和定期回購操作為市場注入流動性，並稱定期回購操作每週將進行兩次，初期每次發行額至少 350 億美元，至於隔夜回購操作則將每天進行，初期每次操作發行額至少為 750 億美元。

Fed 發布聲明強調，購債行動純粹是為了支持利率政策，所實行的技術手段之一，並不代表其貨幣政策立場有所轉變。 尤其購買公債可能不會對長期利率水平和廣泛的財務狀況產生任何影響。”

今年 9 月，美國隔夜拆款市場出現流動性問題，在流動性緊縮情況下，隔夜附買回利率於當月中旬急遽飆升，使得 Fed 的基準利率暫時超出目標範圍。那時起，Fed 便持續向市場注入資金，並表示這些行動至少將持續到明年一月。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (8 日) 針對上述行動解說，表示 Fed 將很快宣布提高貨幣供給的措施，稱不應該把為進行準備金管理而擴大資產負債表的行動，和金融危機後實施大規模購債計畫相提並論，同時強調「這不是量化寬鬆 (QE)」。

紐約巴克萊銀行 (Barclays) 首席經濟學家 Michael Gapen 認為，鮑爾的談話暗示 Fed 離降息又更接近一步，但並非一定。

Fed 週五 (11 日) 表示，政策制定者將於 10 月舉行電視會議討論後續政策行動。

根據 CME 的 FedWatch 最新數據顯示，市場預估 Fed 於 10 月降息的機率為 66.8%。