水很便宜 但與水相關個股今年走勢「水漲船高」

在許多地方，水價約為每加侖 1 美分，可能很難被認為是種良好的投資，但是與水有關的股票和 ETF 今年來卻大放異彩。

截至週四 (10 日)，包括全球 50 家與水相關企業在內的標準普爾全球水指數在 2019 年上漲近 18%，成份股今年以來漲幅更是強勁，截至週五 (11 日)，如公用事業公司 American Water Works (AWK-US) 上漲 36%，水科技提供商 Xylem (XYL-US) 上漲了 17%，而企業集團 Danaher (DHR-US) 上漲 36%。迄今為止，景順水資源 ETF (PHO-US) 的漲幅為 29%。

CFRA Research 股票分析師 Christopher Muir 指出，水是「日常生活中的必要成份」，並指出水的用途廣泛，從飲用、製冰、烹飪和清潔到冷卻、消防和電力，但即便如此，美國的水還是很便宜。2018 年，美國自來水廠在其各個城市的平均住宅用價格為每千加侖 9.62 美元，而平均商用價格為 7.46 美元。

但是，RBC Capital Markets 跨行業分析師 Deane Dray 指出，包括美國在內的某些市場中，政府「和市政當局正在大力補貼消費者的用水」。在其他國家，水價反而「更合理」。例如，在瑞士，水價大約是美國的 4 倍，這不是因為生產清潔水的成本比較高，而是因為水的補貼不高。

Deane Dray 說，即使在像中國這樣的國家，「消費性和商業支出正在減少，但仍可看到對水質和安全性的健康投資。」改善水質和普及度是北京 5 年經濟成長計劃的首要任務之一。

Deane Dray 說道：「因此，水公司的業績大大超過其他產業，投資人也開始注意到這一點。」

Deane Dray 指出，Xylem 是「純水產業的佼佼者，在投資用於水務事業的顛覆性數位解決方案方面具有先發優勢」，他也推薦 AquaAS 公司 (WAV-US) 是另一家領導廠商，該公司負責海水淡化和處理廢水植物。

然而基於估值角度來衡量，Christopher Muir 對 American Water Works 的評級為「賣出」，American Water Works 最近約在預估本益比 31.8 倍附近交投，Christopher Muir 認為，這個水平對於公司的營收成長率和 1.6% 的股利殖利率來說，預估本益比可能太高。

Impax Asset Management 上市股票共同負責人 Hubert Aarts 說，在發達世界，我們「理所當然地獲得清潔水，但正如密西根州 Flint 的污染事件所彰顯的，需要投資和嚴格的標準來確保這一點，基礎設施需要更新和維護，標準需要提高。」

Hubert Aarts 說道：「水投資機會不斷增加，創新能力很強。」但是，出於法令限制，他拒絕討論任何個股。