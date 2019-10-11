華爾街對沖基金認為：SaaS類股是新的FAANG

長期以來，FAANG 股票們一直是美股市場的重點關注對象，但隨著美股再次逼近歷史新高，對沖基金正將目光轉向低基期的「軟體即服務 (SaaS)」類股。

儘管 IT 類股在總體上仍跑贏標普 500 指數，但 FAANG 股票在過去一年的表現卻差強人意，據對沖基金數據公司 PivotalPath 的數據顯示，IT 類股仍能昂首闊步的原因在於，對沖基金其實正悄悄把目光自 FAANG 股票，轉向以 (SaaS) 業務模式為導向面對企業的科技公司。

SaaS 股票包括微軟 (MSFT-US)、Salesforce (CRM-US)、ServiceNow (NOW-US)、Workday (WDAY-US) 和 Atlassian (TEAM-US)。

PivotalPath 首席執行長 Jon Caplis 表示：「看看 SaaS 類股的表現，這真是太驚人了。」Jon Caplis 並創建了一籃子 SaaS 股票，以衡量 SaaS 類股相對於大盤和 FAANG 股票的表現。

Jon Caplis 發現，這些股票 2018 年度上漲 76.8% 的表現，明顯優於 FAANG 的漲幅 7%，而這種好表現也一直延續到今年，並且上述 SaaS 股票在市值加權的基礎上上漲超過 35%，而 FAANG 的漲幅約為 26%，標普 500 的漲幅為 18%。

同時，市場分析師也認為，標普 500 指數的漲勢不再依賴 FAANG 個股，因為微軟已成為標普 500 最大的漲幅帶動者，根據 FactSet 數據，在過去一年中，這家軟體巨頭的市值增加了約 1940 億美元，是標普 500 指數總市值增加額度 549 億美元的 353%。

華爾街對沖基金已經注意到這種現象，並開始在投資組合中降低 FAANG 比重、拉升 SaaS，根據美股《13-F》文件顯示，自 2018 年初至今年第 2 季末，對沖基金持有 FAANG 個股之規模共減少了 234 億美元，而對 SaaS 個股卻增加了 136 億美元。

Jon Caplis 表示，對沖基金之所以被吸引，是因為科技業正處在「數十年來向雲端計算轉移的起點」，在這種情況下，企業借助軟體將核心職能轉移到雲端上，這也為 SaaS 類股提供了強大的利基點。

過去，購置新軟體需要大量的前期成本，而許多企業在困難時期根本就不會這樣做，如今，SaaS 企業透過訂閱模式吸引客戶，這種商業模式提供穩定的收入來源，而對企業軟體的核心業務功能的依賴性日益增強，已經形成了一個死忠的客戶群。

Jon Caplis 指出，同時 SaaS 企業對併購活動更是駕輕就熟，據 Software Equity Group 數據顯示，SaaS 產業的併購交易數正邁向歷史新高，截至 2019 年第 2 季的 4 季中，每季都有 250 筆併購交易。

晨星公司證券研究分析師的 Dan Romanoff 亦表示，SaaS 股票已經「熱絡大約一年之久」，部分 SaaS 新創企業包括 Slack Technologies (WORK-US) 和 Zoom Technologies (ZOOM-US)，在最近幾週因「估值過高」以及因努力將免費產品轉化為付費化而面臨到壓力，Dan Romanoff 認為，投資人確實可以避開 SaaS 新創企業，但不應該放棄 SaaS 的成熟企業。

Dan Romanoff 說道：「對於那些擔心衰退即將到來的投資人，應該專注於估值較低的大型企業，微軟和 Adobe (ADBE-US) 都是代表，在經濟低迷時期，Saas 成熟企業的營收會先下降然後反彈，因為這不會改變它們的競爭地位。」