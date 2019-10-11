傳蘋果正研發自家5G晶片 預期2022年可用於iPhone

據外媒《Fast Company》引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 計劃推出自家的 5G 數據機晶片，並預期最早在 2022 年可以用於 iPhone 和 iPad 當中。

知情人士表示，5G 數據機晶片的製程複雜且受到嚴格監管，內部開發完成後，還需要從各國政府那獲得認證，相當耗時，因此蘋果是否能在 2022 年完成也是個問題。報導中指出，蘋果的 5G 數據機晶片還須符合全球標準，並通過美國聯邦通信委員會 (FCC) 等政府機構的試驗。

分析師表示，儘管蘋果研發團隊經驗豐富，並從高通獲得了部分資源，但要實現這項目標仍要經歷一場艱鉅的戰鬥。因此，分析師認為蘋果較有可能在 2023 年現實此一目標。

蘋果和高通在 4 月份時達成了和解，雙方簽署 6 年的技術授權，2 年的授權延長權利，以及多年的晶片供給合約，報導認為，這意味著高通的晶片將搭載在蘋果首批 5G iPhone 當中。

此外，該報導中也指出，蘋果 5G 數據機晶片的研發工作將由 RF 射頻專家 Esin Terzioglu 所領導，Esin Terzioglu 曾任高通的工程副總裁一職，於 2017 年加入蘋果，目前職位是無線 SoC 主管。

知情人士表示，完全獨立的晶片交貨後，蘋果將轉向 SoC 整合。蘋果可能因此將在 2022 年生產 5G 數據機晶片，並於 2023 年整合到 A 系列處理器中。

蘋果目前推出的 iPhone 手機並不支持 5G 網絡，市場預期，蘋果明年將發布的三款 iPhone 都將支持 5G 網絡，並採用來自高通的 5G 晶片。