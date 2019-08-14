〈美延徵新關稅〉晶片軟體股樂漲 賽門鐵克漲幅最高

美國將延遲部分中國貨品的進口關稅至 12 月再執行，舒緩市場對全球經濟放緩的擔憂，在美國關稅延遲的消息激勵之下，蘋果引領相關晶片軟體股價應聲大漲。

在標普創下超過兩個月的盤中最大漲幅後，日本股市開盤上漲約 1%。道瓊斯工業平均指數上漲 1.44%，收漲 373 點，早前漲幅高達 520 點 (2%)。

前十大漲幅最高的晶片軟體股

賽門鐵克 (SYMC-US) 大漲 6.69%

美光 (MU-US) 上揚 4.84%

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.2%

恩智浦半導體 (NXPI-US) 上漲 3.99%

高通 (QCOM-US) 上揚 3.41%

賽靈思 (XLNX-US) 上漲 3.15%

輝達 (NVDA-US) 上漲 3.04%

英特爾 (INTC-US) 上漲 2.72%。

思科 (CSCO-US) 上漲 2.2%

開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.96%

其中蘋果 (AAPL-US) 領漲道指 30，股價上漲 8.29 美元，或 4.2%。金融投資機構維德布什證券 (Wedbush) 分析師 Daniel Ives 表示，蘋果預計將於 9 月推出三款新款 iPhone 之際，正好遇上美延徵幾類電子產品關稅，除去了蘋果近日的烏雲慘霧。

美國白宮原定於 9 月即將開徵的最新關稅，在中美雙方貿易代表談話後，將延遲至 12 月 15 日，甚至某些關稅將完全被免除，顯示美國有意好好與中國進行貿易談判。

標普表現更好，上漲 1.5%，而納斯達克上漲 1.95% 表現最為強勁，漲幅為 2%。

美延遲關稅激勵市場風險資產投資 (圖片: 彭博)

川普在電話會議結束後表示，他決定延遲關稅，是為了即將到來的聖誕節購物季節著想。這使得風險較高的資產又開始活躍，也讓投資人近期密切關注的貿易緊張局勢，暫時喘口氣。

《彭博社》首席經濟學家 Tom Orlik 表示，這波關稅延遲的決定，促使市場出現反彈。「從直接風險到企業盈利的角度來看，這是有根據的」。但他補充說道，考慮到貿易戰對增長的深層影響，這個問題仍然沒有得到解決。

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