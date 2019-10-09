前微軟總裁Steve Ballmer評Surface：硬體的獲利很大 

蘋果 (AAPL-US) 的電腦銷售量超過了微軟(MSFT-US)，儘管如此，微軟前總裁 Steve Ballmer 仍認為，微軟憑藉不斷擴大的硬體產品線，正走在正確的軌道上，因此微軟不僅去年能自蘋果手中重拾全球最有價值企業的頭銜，迄今也仍穩坐寶座。

微軟自公共雲和 Office 業務轉向訂閱模式獲得收益，硬體向來受到的關注較少，但其平板電腦 Surface、筆電和其他小設備已經返回成長。

Ballmer 週二表示，「(微軟) 硬體方面事實上有很多獲利，至少微軟是全球首屈一指的硬體公司。Mac、iPhone 和其他產品所得的獲利很大，我認為微軟也有機會能以 Surface 參與其中。」

Ballmer 在 2012 年曾參與 Surface 平板電腦的發行，2019 財年 Surface 產生營收約 57 億美元，較前一財年提高 23%。

Ballmer 指出，微軟的整體硬體營運 (2019 財年總額 61 億美元) 正要發展成一項大業務。微軟沒有披露硬體或 Surface 的獲利數據。

微軟上週推出一系列 Surface 設備，包括新型耳機 Surface Earbuds 和 2 款明年預計發售的電腦——雙螢幕個人電腦 Surface Neo，以及搭載 ANdroid 的 Surface Duo。

Surface Duo (圖片：AFP）

Ballmer 大力讚美 Surface 系列新品，並肯定其競爭力。

除了參與 Surface 以外，Ballmer 也曾在微軟 2008 年操刀推出 Azure 雲端產品。提到雲端產品，Ballmer 認為微軟雲端業務現在發展順遂。

現任微軟總裁 Nadella 上週曾表示，「目前作業系統已不再是我們最重要的一層。」因為 2019 財年，Windows 營收成長不到 5%。

然而，Ballmer 稱 Windows 仍是微軟獲利的一大關鍵。

「Windows 每年創造數十億又數十億美元的營收，至少投資者想看到這個獲利來源維持很長一段時間。你很難創造出一些規模和 Windows 一樣大的新獲利來源。」

微軟週二午盤走跌，最終收低 1.06% 至 135.67 美元。