9月CPI增幅低於預估 美通膨走弱 為降息敞開大門

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年10月11號6點45分

美國勞工部釋出的 9 月份核心 CPI 指數持平，僅攀升 0.1%，創下自 1 月份以來最小增幅，CPI 通膨年增幅維持在 1.7%， MarketWatch 調查的經濟學家此前預期該數據增長 0.2%，年增率則應升高 2.4%，與 8 月份增幅一致。

過去 12 個月以來，美國平均生活成本不變，由於汽油和二手車價格月下跌 1.6%，9 月美國 CPI 通膨走弱，市場憂心經濟疲軟，提高聯準會 (Fed) 進一步降低基準利率的可能性。

美國 CPI 歷年走勢 (圖片: MarketWatch)

勞工部週四表示，本週的失業救濟人數維持在近 50 年來低點，初始失業救濟人數在截至 10 月 5 日的 7 天內下降了 1 萬人，落到 21 萬人，顯示出就業成長放緩。勞工統計局估計，到 2020 年，失業救濟人數的生活費用將增加 1.6%。

美國整體通膨沒起色，CPI 和其他經濟數據表反映出的低通膨率，令市場唯恐經濟增長繼續放緩，為聯準會提供更多的理由降息，華爾街估計央行極有可能在本月底再降 1 碼。根據最新 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 10 月降息機率為 78.6%。

FedWatch 工具 (圖片: 芝商所)

9 月汽油和天然氣的成本下降，加劇能源市場下行趨勢。

聯準會鑑於通貨膨脹率處於低迷狀態，如果美國經濟前景惡化，Fed 將準備再次降息，另一方面，央行也擔心美中貿易戰破壞其第 11 年創紀錄擴張。

經濟學家 Ben Ayers 對投資人說道：「最近幾個月國內經濟數據走弱，CPI 通膨走勢仍然相對溫和，能源成本的下降拖累 9 月份 CPI，10 月份降息的可能性正在上升」