〈每日外資外匯觀點〉CPI數據牽動降息預期 美元多空在此一決

在經濟數據接連不如預期、市場對美國聯準會降息預期升高下，美元指數上周下跌 0.28%，跌破 99 整數關卡；本周聯準會將公布會議紀要、主席鮑威爾發表談話受到高度關注；經濟數據則聚焦美國 CPI 數據公布，此外，投資人並關注本周中美高階貿易談判及英國脫歐進展，預期將引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國本周將公布 PPI 及 CPI 數據，道明全球策略主管 Bart Melek 表示，尤其是 CPI 數據將顯示通膨狀況，而聯準會的主要職責只是維持物價穩定。

美中高層級貿易談判將在 10 月 10 日展開，牽動市場風險情緒的動向，加拿大豐業銀行大宗商品策略師 Nicky Shiels 指出，中美貿易緊張局勢持續在第四季度對黃金產生重大影響，目前黃金漲勢能否持續，將視本周經濟數據及貿易談判的進展而定。

丹斯克銀行認為，美中雙方都已展現達成協議的意願，預期本周有 60% 的機率達成小規模的臨時性協議。

在英國脫歐方面，丹斯克銀行 (Danske) 表示，脫歐大戲還不到尾聲，英國達成協議脫歐或無協議脫歐的可能性低，本月最有可能的是再度延期，並迎來提前大選，而提前大選的結果將更有助於脫歐落幕。

至於日圓，DailyFX 網站分析師指出，近期美元兌日圓在技術面形成長期的對稱三角形，多空勢力糾結，但下行風險似乎更大；從月線來看，該貨幣對已跌破三角形態的底部，市場對日圓重現 2015 年底從 125.85 升至 99.00 的預期升高。