9月CPI年增0.43%溫和上漲 WPI創42個月新低

行政院主計總處今 (5) 日公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 0.43%，整體而言，仍呈現溫和上漲。不過，躉售物價指數（WPI）創下 42 個月來新低，跌幅達 4.53%，而 17 項重要民生物資 CPI 則年減 0.49%，同樣為 42 個月來低點。

主計總處表示，9 月 CPI 年增 0.43%，主要因蔬果、醫療費用及旅遊團費等價格上漲所致，不過蛋類、成衣、燃氣及油料費等下跌，抵銷部分漲幅，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，也漲 0.52%，整體而言，仍呈現溫和上漲。

觀察七大類指標，其中食物類上漲 1.97%，主因水果及蔬菜價格分別上漲 7.34% 及 2.37% 所致，不過，蛋類價格續跌 12.42%，抵銷部分漲幅；雜項類漲 1.15%；教養娛樂類漲 0.93%；醫藥保健類漲 0.9%。

另外，交通及通訊類跌 2.71%，主要是油料費、通訊費及機票價格分別下跌 8.08%、5.56% 及 4.07% 所致；衣著類跌 0.98%，因部分夏季服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌 1.65% 所導致。

值得關注的是，行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資 9 月 CPI 下跌 0.49%，為 42 個月來最大跌幅，其中以雞蛋類跌幅最大，達 15.24%，主要因去年風災影響，基期較高。

另外，與出貨價格高度連結的 WPI 年減 4.53%，創 42 個月新低，因為化學材料及其製品與藥品、石油及煤製品，和基本金屬等價格下跌所致，不過，農產品價格上漲，抵銷部分跌幅。

國際原油價格持續探底，已跌破每桶 60 美元的水準，主計總處表示，恐怕後續還是會持續造成 WPI 走跌，不過是否會對 CPI 造成通縮壓力，仍須觀察國際情勢變動，目前來說暫無通縮疑慮。