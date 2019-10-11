英國央行總裁：英國脫歐恐衝擊英鎊 並造成短期經濟放緩

距離英國脫歐的期限越來越近，可能對經濟帶來的影響也引發各界憂心。英國央行總裁 Mark Carney 表示，英國脫歐對英國經濟的衝擊越大，英鎊貶值的可能性就越大。

Mark Carney 指出：「從大局上來看大局，英國脫歐帶來的衝擊越嚴重，短期就越有可能導致英鎊貶值，通貨膨脹率上升，並致使經濟成長放緩。我們將在過渡期間竭盡全力支持經濟。」

在先前，多家歐洲汽車製造商聯合對英國無協議脫歐的後果提出了警告，表明如果最後無協議脫歐，將造成「災難性」和「不可逆轉」的損害。

在包含英國汽車製造商協會 (SMMT)、歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 等其他 21 個產業機構共同發表的聲明中警告，由於零組件的到貨延誤導致生產停工，英國每分鐘將損失 50000 英鎊的成本。

SMMT 的執行長 Mike Hawes 表示，無協議脫歐「將對汽車業帶來立竿見影的破壞性影響，削弱競爭力並造成不可挽回的嚴重損害」。

另一方面，英國財政監管機構英國預算責任辦公室 (OBR) 也預期，如果英國在無協議的情形下脫歐，經濟預估將在 2020 年下跌 3% 至負值，因而陷入經濟衰退。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「總體而言，情況並不樂觀，實際工資的上漲未能轉化為更高的支出。英國脫歐的持續不確定性導致消費者延遲了對於非必需品的購買。」

此外，Dickinson 也補充道：「無協議脫歐的風險持續損害消費者信心，並迫使零售商花費數億英鎊來實行相關的緩解措施。」