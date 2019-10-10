美股早盤 - 劉鶴稱「抱持極大誠意而來」激勵道瓊早盤跳漲逾150點

《新華社》報導，隨著第 13 輪美中貿易協商週四 (10 日) 即將登場，中國國務院副總理劉鶴已在兩國協商之前，先分別會見了美中貿易全國委員會會長 Craig Allen 與美國全國商會常務副會長 Myron Brilliant、劉鶴表示，此次中方是「帶著極大誠意而來」，願意與美方就貿易平衡丶市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

美國總統川普週四 (10 日) 推文回應指出，他將於週五 (11 日) 會晤中國國務院副總理劉鶴，華爾街對此以利多解讀，帶動道瓊指數跳漲。

而市場早前也傳出，美國政府考慮將貨幣協議納入「有限的貿易協議」中，若談判順利，將使下週二 (15 日) 的關稅上調有望暫停。

至於聯準會 (Fed) 動向方面，Fed 早前已公布 9 月利率會議紀要，多數委員認為整體基本面仍穩健，惟企業投資、工廠產出、出口等部分疲軟態勢漸趨明顯。擔心貿易緊張等外部風險恐加重下行壓力。目前，Fed 委員在未來貨幣政策上仍存分歧，

Fed 上月宣布再降息一碼，將基準利率下調至 1.75% 至 2.00% 利率區間，儘管會後釋出點陣圖 (Dot plot) 顯示，官員認為今年無再降息可能，但有鑒於目前美國出口與投資表現疲軟，市場經濟學家認為在經濟數據趨弱之際，Fed 仍可能於年內降息。

達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 週四 (10 日) 表示將會依據數據走勢，進一步衡量經濟下行風險，他曾在 9 月利率會議紀要中表達對企業投資疲軟的擔憂，但他表示不會做出採用貨幣政策的承諾，對於聯邦基金利率抱持較開放態度。

根據最新 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 10 月降息機率為 77.5%。

圖：Fedwatch

截至台北時間週四 (10 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數上漲 159.72 點或 +0.61%，暫報 26505.73 點

那斯達克上漲 44.98 點或 +0.57 點，暫報 7948.72 點

標普 500 上漲 15.29 點或 +0.52 點，暫報 2934.69 點

費半上漲 22.96 點或 +1.49%，暫報 1563.81 點

台積電 ADR 上漲 0.55 點或 +1.12%，暫報 49.23 點

十年期美債殖利率上漲 3.59%，至殖利率 1.64%

紐約輕原油上漲 1.10%，至每桶 53.17 美元

布蘭特原油上漲 0.87%，至每桶 58.83 美元

黃金下跌 1.30%，至每盎司 1492.28 美元

美元指數下跌 0.32%，至 98.80 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

今日關鍵數據：

美國 9 月 CPI 月增率 0%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 9 月 CPI 年增率 1.7%，預期 1.9%，前值 1.7%

美國 9 月核心 CPI 月增率 0.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 9 月核心 CPI 年增率 2.4，預期 2.4%，前值 2.4%

美國 (10/5) 當周初請失業金人數減少 1 萬人，至 21 萬人，優於市場預估 22 萬人，為 3 週來最低。

美國 CPI 年增率 圖片：tradingeconomics

華爾街分析

針對美中貿易協商，華爾街分析師多數認為，這次美中恢復談判儘可能達成有限度的貿易協議，若談判沒有進展，川普將按計畫上調中國商品關稅，意即於下週 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行的 25% 上調至 30%。

另外，針對週四 (10 日) 公布的上週初請失業金人數數據，市場分析師認為，美國當週初請失業金人數意外出現下滑，這表明美國經濟仍是溫和，雖然聘僱速度有些放緩，但整理而言勞動力市場還是保持強勁。