美國航空推遲737 Max復飛至2020年 衝擊Q3利潤達1.4億美元

週三 (9 日)，美國航空 (AAL-US) 表示將暫停波音 (BA-US) 737 Max 的復飛計畫，將其航班復飛延至明年 1 月 15 日，監管機構也未透露實際復飛時程。該航空估計，停飛恐將衝擊企業第 3 季稅前利潤約 1.4 億美元，相較先前預估高出 1500 萬美元。

根據估計，737 Max 停飛迫使美國航空取消數千航班，導致營運成本提高並損害公司利潤。美國航空週三表示，今年第 3 季取消的航班數，導致同期稅前收入減少約 1.4 億美元。

今年 7 月，美國航空曾表示，截至 11 月 2 日，若波音 737 Max 依舊未復飛，該公司利潤恐將減少約 4 億美元，如今將 737 Max 復飛時程推至明年，估計損失金額將進一步上升。

美國航空今年第 3 季共計取消 9475 趟航班，預計明年 1 月 16 日起將逐步恢復 737 Max 航班。該公司認為，今年年底 FAA 對飛機軟體升級的重新審核，可能推進該機型於明年 1 月的復飛時程。

波音公司曾表示，預計美國聯邦航空總署 (FAA) 將於第 4 季批准 737 Max 復飛，調查人員認為是飛行控制程序出現故障導致事故。目前該公司已為飛機開發了軟體升級程序，但 FAA 尚未批准。

FAA 週三也表示，關於波音 737 Max 的復飛時程，該機構正按照完整程序進行檢驗，待確定飛機安全後會近一步解除禁飛令。

針對乘客預訂情形，美國航空表示，於 1 月 6 日前預定 737 Max 航班的乘客，將會被安置到舊款波音 737 機型的相同座位，而在 1 月 7 日至 15 日預定的乘客，公司將另行安排其他機型。

截至台灣時間今 (10) 日上午零時許，美國航空公司股價上漲 3.65%，暫報每股 27.23 美元。