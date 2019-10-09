彈劾案民調翻轉！超過5成美國民眾支持對川普啟動彈劾調查

美國總統川普彈劾案調查持續延燒，《彭博社》引述日前三項民調報導，多數美國人民對川普彈劾案的態度正逐漸轉向支持，已有超過半成受訪美國民眾支持對川普啟動彈劾調查。不過，美國民眾也同時對於川普免職的後續效應感到警惕。

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 上月正式啟動美國總統川普彈劾調查，譴責川普濫用職權，施壓烏克蘭總統調查競爭對手拜登之子。儘管川普上任後被稱作最不受歡迎的總統，三項民調多次顯示，川普在任期間，美國民眾傾向不支持啟動彈劾程序，支持啟動的受訪者從未超過 41%。

不過自從烏克蘭電話門爆發後，民調已開始出現轉變，從週二 (8 日) 發布的民調可以發現，如今美國民眾對於川普的看法已有了變化。

《華盛頓郵報》民調顯示，有 58% 的美國人民贊成對川普進行彈劾調查，高於 7 月份 37% 的支持率，38% 的人則表示不支持。其中，支持者有 28％是共和黨人，顯示共和黨人的想法轉變，成為民調翻轉的重要關鍵。

圖：Washington post-schar survey

Quinnipiac 大學進行民調發現，有 53% 的人表示贊同彈劾調查，43% 持反對意見，支持者僅 9% 是共和黨人。該項調查在 7 月份的支持比率僅 32%。

NBC / 華爾街日報民調顯示，55% 的人支持彈劾調查，其中有 24% 民眾認為國會已有足夠證據彈劾總統使其免職，不過，39% 的人表示沒有足夠證據支持國會進行調查，不支持彈劾川普。

此外，自 Quinnipiac 大學民調和 NBC / 華爾街日報民調結果中可發現，仍有許多美國民眾認為不應該使川普免職。

Quinnipiac 大學民調測驗分析師 Tim Malloy 表示，如今美國民眾對於進行彈劾調查和免職程序上，仍然處於意見分歧狀態，這意味著川普所處境地仍較穩固。

《華爾街郵報》民調顯示，多數美國民眾認為，民主黨人在彈劾調查上並未濫用職權，相反的，他們認為民主黨正採取行動履行憲法義務。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)