跟進同業 美國航空11月初之前取消波音所有737 Max機型航班

繼聯合航空 (DAL-US) 後，美國航空 (AAL-US) 也決定將該公司旗下波音 737 Max 11 月初前的航班全數刪除，因為這款在發生兩次致命空難後遭全球停飛的時間遠遠超過原先的預期。

由於看不出停飛令有解除的可能，美航、聯航和西南航空 (LUV-US) 等擁有 Max 客機機隊的美國航空公司已在今年夏季旅遊季節取消了上千個航班，夏季通常是航空公司一年中最繁忙的時間。

在兩次致命空難後，全球各地航空監管機構於 3 月中旬下令停飛 737 Max。其中一次是 10 月在印尼發生，隨後是 3 月在衣索比亞發生，共造成 346 人死亡。

聯航機隊中擁有 14 架 737 Max 客機，週五 (12 日) 宣布將從其航班表中刪除航次，並且在 11 月 3 日起之前已取消了數千架 Max 航班。

在調查初步顯示防失速系統可能是造成失事主因後，波音公司 (BA-US) 為這些飛機開發了一個軟體修復程序。但官方沒有表示他們何時會讓這些飛機再次復飛，讓航空公司被迫整合其他機型航班來滿足強大的旅遊需求。

美國航空表示，停飛 737 Max 直至 11 月 2 日將導致每天大約取消 115 個航班。這家位於沃斯堡的航空公司之前計劃 9 月初復飛，但 CEO Doug Parker 上月告訴員工，它已準備好停飛令會持續更長時間。

即使當波音公司再次獲准復飛該款機型，美航也需要大約 30 到 45 天的時間，才能為超過 4000 名波音 737 機師提供額外的必要培訓。

訂 7 月 25 日公布獲利的美航週三 (10 日) 表示，第 2 季稅前獲利為 1.85 億美元。

美國主要航空公司中唯一旗下沒有 737 Max 的達美航空表示，它的確因競爭對手苦於停飛令而相對受惠。

美國航空在其超過 900 架總機隊中擁有 24 架波音 737 Max 客機，另有 76 架訂購中。