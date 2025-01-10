〈焦點股〉保瑞、國光生12月營收皆年增逾1倍 股價齊漲同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 12:52

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保瑞 (6472-TW) 及國光生 (4142-TW) 今 (10) 日同步公告 2024 年 12 月營收，雙雙報喜，保瑞 2024 年 12 月營收 19.9 億元，年增 1.08 倍，國光生 12 月營收則為 4456 萬元，年增 1.47 倍，激勵保瑞與國光生今天股價齊漲同歡。

保瑞早盤以 780 元開高走高，盤中一度突破 800 元關卡，最高漲至 810 元，截至午盤 12 點 20 分，股價暫報 798 元，漲幅 2.97%，成交量超過 2000 張。

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國光生早盤以 23.5 元開高元開高走高，盤中最高漲至 24.9 元，漲逾半根停板，截至午盤 12 點 20 分，股價暫報 23.95 元，漲幅 4.59%，成交爆量超過 3 萬張。

保瑞 2024 年 12 月營收 19.86 億元，月增 17.98%，年增 1.08 倍；累計 2024 全年營收 192.58 億元，年增 35.62%。

保瑞指出，受惠 Vigafyde 口服液表現優於預期，加上竹南廠主要客戶的庫存補貨需求，帶動 12 月營收表現繳出佳績。另外，為因應 CDMO 客戶量能逐步提升，保瑞 1 月也完成位於中壢的多功能小分子生產基地與 CDMO 業務整合的揭牌儀式。

保瑞提到，2025 年將持續專注擴大在美國罕見疾病特殊藥品市場的占有率，計畫將所有美國市場整合至 Upsher-Smith 之下，強化市場定位與一致性。

國光生 2024 年 12 月營收 4456 萬元，月增 1.17 倍，年增 1.47 倍；累計 2024 全年營收 15.57 億元，年減 12.78%。

國光生日前也接到 CDMO 長期夥伴產能擴大需求的通知，預估 2026 年產能將倍增。另外，國光生積極布局南半球流感疫苗，可望在 2026 年底取得藥證後上市。整體而言，國光看好營運先蹲後跳，今年開始成長，並在 2026 年發酵。

除保瑞與國光生 2024 年 12 月營收表現亮眼，藥華藥 (6446-TW) 也報捷，12 月營收 11.7 億元，月增 15.54%，年增 73.89%；第四季營收 31 億元，季增 14.3%；累計 2024 全年營收 97.8 億元，年增 91.5%，今天股價則小漲 0.14% 表態。