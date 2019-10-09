檢測廠營收回溫 普生、瑞基9月Q3年增雙位數

檢測廠普生與瑞基海洋公布營收，普生 9 月營收 2547 萬元、第 3 季營收 7023 萬元；瑞基 9 月營收 2730 萬元、第 3 季營收 7974 萬元，兩家公司單月、上季營收，均較去年同期雙位數成長。

普生 (4117-TW) 受惠東南亞、中東、台灣檢測試劑客戶訂單需求回溫，9 月營收 2547 萬元，月增 39.07%，年增 56.94%；累積前 9 月營收 2 億元，年增 15.47%，第 3 季營收 7023 萬元，季減 7.4%，年增 37.57%。

普生表示，肝病毒檢測、肝纖維化與肝癌等相關檢測業務上，已有 35 年研發、銷售經驗，且擁有多項國際臨床試劑標準認證，預期今年接單量將持續放大，未來也將市場拓展至第三世界國家。

普生指出，除檢測試劑銷售穩定外，國內 D 型肝檢測納入健保全面給付，整體訂單能見度已明顯增加，今年整體營運樂觀看待。

瑞基 (4171-TW)9 月營收 2730 萬元，月減 14.66%，年增 62.83%；累積前 9 個月營收 2.42 億元，年增 84.26%；第 3 季營收 7974 萬元，季增 3.4%，年增 85.55%。

瑞基表示，主要動能來自子公司金瑞鴻捷，占整體營收比重 44%，因非洲豬前端萃取試劑穩定初獲，加上其他檢測產品，如藍耳病銷售暢旺，推升第 3 季營收較去年成長 8 成。

展望第 4 季，瑞基指出，上個月與沙烏地阿拉伯代理商簽約，提供全自動核酸檢測設備及瑞基試劑產品，10 月初開始陸續出貨，為營運添新動能，另中國醫院布局方面，客戶數已增加至 350 家，較今年初的 70 家成翻倍成長，目標今年可突破 400 家。