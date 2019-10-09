負利率救經濟有效嗎？一旦觸及「逆轉利率」恐收反效果

《彭博社》報導，在經濟放緩的趨勢下，已經迫使美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 等各國央行相繼降息，但事實上央行們也已意識到寬鬆政策並非萬靈丹，當過度寬鬆下，利率水準一旦觸及「逆轉利率 (reversal rate)」 ，寬鬆政策可能反而產生反噬效果。

註：「逆轉利率 (reversal rate)」 指的是，當央行將利率降低到某種程度，反而會損害銀行業獲利、降低銀行業放貸意願，進而反而傷害到實體經濟，該理論主要是由美國普林斯頓大學 Markus K.Brunnermeier 和 Yann Koby 兩位教授所提出。

FIM Group OYJ 首席經濟學家 Timo Hirvonen 表示，目前看來，歐洲央行和日本央行有意在經濟不景氣時採取降息，美國聯準會和英國央行則不以負利率為必須採取的選項。

據《彭博社》對經濟學家所做的調查顯示，市場預期，Fed 與英國央行 (BOE) 最多降息空間只能降至零利率，否則就將觸及「逆轉利率」引發反效果。

而在「逆轉利率」的反壓下，歐洲央行則最多可以將存款利率再從當前的 -0.5% 下調至 -0.8%、日本央行則最多將主要利率從當前的 -0.1% 降至 -0.35%，這也顯示了歐、日央行的未來降息空間，可能所剩無幾。

市場預期各大央行的未來降息空間 圖片：Bloomberg

目前歐洲金融業也早已出現反對負利率的聲浪，因歐洲央行長期實行的負利率政策已嚴重壓縮銀行業獲利、壽險業也多年來持續面臨保單「利差損」之窘境。

日本央行總裁黑田東彥 (Kuroda Haruhiko) 兩年前也曾發表過對於「逆轉利率」之看法，黑田當時表示「逆轉利率」不僅損害銀行業獲利，也會降息銀行業放貸意願，實際上是對經濟的傷害，而非幫助，黑田也支持「逆轉利率」之理論，認為如果利率水平過低，可能對金融機構造成過大壓力，最終將損害貨幣政策效果。

目前市場懷疑降息效益的雜音也愈來愈多，一派經濟學家甚至認為，全球央行利率如果再度進一步下調，可能引發資產泡沬並傷及生產率。

彭博首席經濟學家 Tom Orlik 即表示，全球一些主要經濟體的利率已長期降至負利率水平，事實上，在零利率附近，降息的成本就可能已超過了效益。

KPMG LLP 首席經濟學家 Constance Hunter 也認為，就通貨膨脹的預期以及激勵投資和支出來說，負利率的邊際效益，可能比想像中還要來得低。

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