全球大寬鬆時代，亞高收殖利率搶眼。

根據美銀美林統計，過去 3 個月全球央行降息次數高達 29 次，各國不斷寬 鬆帶動下市場資金充沛，推升債券價格走高，但是同時也使得債券殖利率 一路走低，全球甚至有高達 16 兆美元的資產為負利率。全球進入大寬鬆時 代，具收益率的資產較過去更難尋找。



根據 Bloomberg 統計，截至 10/5 為止，亞洲高收益債市殖利率仍有 7.91% 的高殖利率表現，比美元高收債的 6.46%，英鎊高收益債券的 6.25%，環 球高收益債券的 6.14%，以及歐元高收的 3.7% 擁有更高的殖利率吸引力， 亞高收債券殖利率傲視各類型債券市場。



瀚亞投資表示，受到全球寬鬆與低利率環境影響，許多資金都在尋找具有 較高收益率的商品，因此對偏好高殖利率產品之投資人，殖利率高、波動 度與違約率相對低的亞洲高收益債券，能夠滿足投資人對於息收的需求， 同時達到降低資產波動的配置。



另一方面，瀚亞投資指出，投資人對美國聯準會 10 月是否再次降息也高度 注目，假使繼續降息，將有助支撐債券價格表現。而亞洲高收益債券在這 波寬鬆潮帶領的債券市場漲勢下，今年來平均績效達 10.74%，看好在資金 充沛的環境下，亞高收債券後市有機會持續走高。



瀚亞投資分析，面對全球經濟成長開始放緩，亞洲國家仍為目前經濟成長 動能最強的地區，中長線看來具投資吸引力。根據高盛的報告顯示，2019 年印度與菲律賓經濟成長率仍可達雙位數水準，2020 年印、菲律賓、印 尼，以及泰國經濟成長率也預計可望超過 10% 表現。



就籌碼面來看，亞洲高收益債券發行量逐年成長，目前已經由 2005 年的 350 美元，增長至 2018 年的 1930 億美元，規模成長達 5.5 倍，顯示亞洲高 收益債券市場流動性佳。同時亞洲當地投資人對亞洲高收益債券的需求也 有增無減，在外資投資比重下降的情況下，有利降低債券波動度。



面對資本市場動盪加劇，各國貿易戰頻傳，以及經濟成長減緩等變數，瀚 亞投資建議，不妨藉由布局亞洲高收益債券，來達到殖利率高、波動度較 低，且與股市聯動度低的優勢。