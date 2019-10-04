前ECB官員抨擊：德拉吉超寬鬆政策「包庇政府傷了儲戶」

週五 (4 日)，一份公開文件揭示了幾位前任歐洲央行 (ECB) 官員對超寬鬆貨幣政策的不滿，他們抨擊德拉吉任期內的貨幣政策成效不彰，懷疑背後實質意圖是為了保護負債累累的政府，迫使儲戶為政府支出買單。

該公開文件指出，ECB 採行的刺激措施過於激進且不合理，簽署者認為，後續可能引發房價膨脹，為下一次經濟危機埋下種子。

這份文件由歐洲央行前董事會成員 Juergen Stark 和 Ottmar Issing，以及德國、法國、奧地利和荷蘭的前任央行總裁及副總裁共同簽署。

為提振疲弱的歐元區經濟，歐洲央行總裁德拉吉自 2011 年上任後，透過逐步調降利率以及大規模購債計畫來支持經濟表現，以避免通貨緊縮以及物價下跌可能帶來的經濟風險。

不過，此舉卻引來盈餘充裕國家的強烈反彈，例如德國。這些國家認為，儲戶可能成為政策實施下的受害者，他們將被政府的揮霍無度所犧牲。

在歐洲國家當中，以法國、義大利為首的國家負債較高，他們主張放寬對歐盟及央行的限制，要求編列更多預算支出。德國等具備充足盈餘的國家則認為，應該嚴格管控各國預算。

為了幫助歐元區提振經濟，德拉吉呼籲歐元區政府以財政刺激配合貨幣政策，才能有助物價穩定恢復，並向歐元區經濟龍頭德國喊話，擴大財政支出解決經濟放緩困境。

德拉吉任期於今年 11 月屆滿，接下來將由 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 接任，外界預期她將推動德拉吉後的寬鬆計劃。拉加德此前曾表達類似看法，呼籲各國政府盡可能採取財政刺激措施。