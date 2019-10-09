超車蘋果？傳Google正測試5G手機 下週對外發表

蘋果 (AAPL-US) 最快明年才會推出 5G 手機，趕在蘋果之前，Google (GOOGL-US) 傳出已經開始 5G 手機的測試，並且可望在下週正式推出，做為這家巨頭向硬體擴張的重要一步。

據《日經亞洲評論》引述知情人士消息，Google 可能會在 10 月 15 日的新產品發布會上發表 5G 手機之外，還準備如預期推出兩款新的 4G Pixel 智慧手機，以及智慧手錶及筆電。

消息人士說，兩款 Pixel 4 手機已經投入量產，並將在下週的發表會後準備上市。Google 還在研究其 5G 的新版本，現在也已經在測試中。

美國手機市場蘋果與三星雙雄爭霸的局面，有可能因 5G 與折疊機的新發展，而帶起新的變局。原本在 2016 年就退出手機市場的軟微 (MSFT-US)，上週發布了雙螢幕的 Surface Duo，似有重返手機市場的計畫。

Google 也未掩飾挑戰手機硬體的雄心，做為 Android 系統的「親兒子」，Google 在這方面的追趕正明顯加速。此外，公司還有巨額資金，其母公司 Alphabet 擁有大約 1170 億美元現金，可做為強力的支援後盾。

Google 執行長 Sundar Pichai 表示，結合軟硬體有很大的增值效果，對於公司的核心搜索與軟體業務來說，擴大硬體的建設更能實踐目標。

但以手機硬體來說，Google 還算是小廠，Pixel 手機系列的市占率還不到 0.5%。但消息人士表示，Google 的目標是倍數成長，今年預計出貨逾 1000 萬支，是去年的兩倍多。

另一位消息人士說，儘管當前 Google 的手機出貨量仍然很小，但是卻保持健康的成長，同時也擁有價格優勢。

據報導，Google 的 5G 版本目前在中國測試，但為了避免銷往美國遭課關稅，最終所有運往美國的產品，都會在中國以外地點生產，越南會是一個主要的選擇，Google 在當地的相關工廠設備將於今年底投入使用。

消息人士並透露，Google 5G 手機將配備由高通製造的 Snapdragon 855 晶片行動平台。