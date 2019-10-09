有沒有5G都沒差！高盛：5G是一種品牌 不是功能

高盛分析師 Rod Hall 週二 (8 日) 再度表示，消費者真正拿到 5G 手機的時候，可能沒有什麼升級的感覺。

追蹤蘋果 5G 無線技術的 Hall 再次主張：「我們認為 5G 就是一種品牌，不是功能，多數消費者不會體驗到 5G 功能上的差異。」

越來越多無線通訊商升級基礎設施以提供更快的網路速度，以支援更多設備的連網功能，例如汽車、街燈和工業設備等，5G 氛圍被炒作得越來越熱烈，但 Hall 認為，唯獨手機這項產品不需要 5G 功能。

目前僅有少數一些手機支援 5G，Hall 始終認為這只是手機「加價」的噱頭；此前知名蘋果分析師郭明錤曾預測，蘋果將於 2020 年推出支援 5G 版 iPhone。

Hall 週二在 CNBC 的《華爾街直播室》(Squawk on the Street）節目上再次提出他的論點，他稱 5G 確實加速了，但 5G 和 4G 相差的速度不到人類的感知範圍，「5G 的設計是為了機械。以頻寬來說，你能體驗到的速度加快程度根本沒有改變，但這是主要的技術改變。」

今年 9 月，高盛下修蘋果目標價，自 187 美元調降至 165 美元。今年迄今蘋果上漲約 44%，週二收低 1.2% 至 224.40 美元。

蘋果目標價調降之際，適逢中美貿易戰況激烈，中國消費者是否會因此避開蘋果而擁抱中國品牌，Hall 表示：「我不覺得會有太大改變，蘋果品牌仍然非常強大。」

提到貿易戰引起的金融風險，市場擔心蘋果在中國可能也遭遇問題，北京當局也正關注經濟放緩的狀況，Hall 表示：「這實際上是消費者需求的問題，端視中國消費者的力量強弱而定，如果中國消費者擔憂經濟前景，那麼他們就會去買便宜的手機，而蘋果手機並不便宜。」