愈降息愈心驚 澳洲10月消費者信心跌至4年來低點

澳洲央行原本希望透過降息，能夠提振家庭消費，但目前看來，效果似乎適得其反，消費者信心反而降到 4 年來最低。

週三 (9 日) 公布的澳洲 Westpac 10 月消費者信心指數下跌 5.5%，至 92.8，是 2015 年 7 月以來新低，比去年同期下跌 8.6%。自澳洲央行 6 月份降息以來，信心指數已下挫 8.4%。

消費者越來越擔心澳洲的短期和長期經濟狀況，對未來 12 個月經濟預期下降 6%，而對未來 5 年經濟預期下降 9.1%。

唯一樂觀的是對房價的預期，上漲 5.9%，自 5 月以來上漲 54.1%，其中大部分上漲是由雪梨和墨爾本的消費者推動的。

Westpac 首席經濟學家 Bill Evans 表示，消費者信心的急劇下降是一個重要問題，這一結果將引起當局的關注。通常，降息可以增強人們的信心，特別是圍繞消費者對其自身財務狀況的期望和評估，但是現在消費者正尋找降息的原因，並且因此愈來愈緊張。

調查中，消費者對自己財務狀況的期望和評估不升反降，分別下降 3.7% 及 4.9%。

目前金融市場預計澳洲 11 月再降息 1 碼的機率是 46%，12 月降 1 碼的機率是 85%。

消費者調查是在上週進行，上週全球股市正逢大跌，而澳洲央行也宣布調降利率 1 碼。

Evans 指出，全球事件再次助長了 10 月份消費者信心的疲軟結果，中美貿易關係惡化，拖累了全球經濟。但這些事件不太能完全解釋指數的急劇下滑，消費者不安的可能原因，是圍繞財政政策對惡化的前景缺乏反應的擔心。