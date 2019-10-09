◆盤勢分析

1. 美國除了擴大中國實體的貿易黑名單外，還宣布對中國官員實施簽證限制，並傳出將限制政府養老基金對中國市場的投資，引發市場擔憂貿易協商卡關機率大增，使美股四大指數走跌，跌幅介於 - 1.19% 至 - 3.12%，其中科技股領跌，高通、Nvidia、美光跌逾 3%，台積電 ADR 跌 0.19%。

2. 台股在權王 2330 台積電的貢獻，且亞股普遍上揚，呈現開高走高，惟中小型個股未能跟上漲幅，漲跌分歧，指數最終上漲 82.25 點，漲幅 0.75%，收在 11,017.31 點，成交金額為 1290.21 億元。三大法人合計買超 94.29 億元，外資買超 101.47 億元、投信賣超 2.4 億元、自營商賣超 4.78 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，有利盤勢，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

(2)均線：支撐為季線 (約 10721 點) 附近，壓力為 11100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（76）高於 50，短線偏多格局。

4. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 140.73 點，相對加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（38）低於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數創波段高點，惟國慶假期尚有中美雙方協商不確定因素，目前就依月線支撐作為依據，支撐不破仍是偏多格局，櫃買指數能否跟上，將為個股是否活絡的重點，操作建議不宜追高，採區間操作為主。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

6.iPhone 新機熱銷，讓光學雙雄樂透，繼一哥 3008 大立光連二個月營收創下歷史新高後，3406 玉晶光 8 日宣布 9 月合併營收達 19.29 億元，月增 4.96％，年增 145％，連二個月創下歷史新高, 累計前 9 月營收則達到 82.57 億元，年增 42.69%。

7. 受惠在穿戴式裝置上取得不錯的成績，2367 燿華於 8 日公布 9 月營收 21.1 億元，月增 1.55％、年增 16.69％，累計前 9 月營收達 166.74 億元，年增 16.49％為同期新高，第三季合併營收 62.04 億元，亦創單季歷史新高。

8. 受惠商用健身器材出貨增溫，1736 喬山自結 9 月合併營收 21.26 億元、年增 7.65％，創同期單月新高；累計今年前三季合併營收 170.92 億元、年增 18.62％，亦創歷史新高。為因應集團營運成長，喬山分別在台灣及越南的擴廠計畫。

9. 美國商務部將中國安控設備大廠海康威視（Hikvision）列入禁止出口實體清單，但海康威視 2019 年以來已經積極進行供應鏈去美化，一來提前拉高晶片庫存水位，二來將晶片訂單移轉到台灣，其中，提供安控相關 CMOS 影像感測器（CIS）的 3530 晶相光及 3227 原相可望直接受惠。