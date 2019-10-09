「萬一」有變數？穩不穩看台積 熱錢指數看匯率

台股結束回檔走勢後，新台幣匯率續升，新一波熱錢湧入，外資持續搶進台積電，多頭昨日重振雄風，讓台股以價漲量增之姿，站上 11000 點大關。不過今早起床，美股又軟腳，台股「萬一」仍有變數? 今天能否穩住，台積電還是力撐台股票房的最佳男主角。關鍵點位為 10947、10977 與 11016 點。

台股能否站穩 11000 點大關，觀察位置為 11016 點，必須站穩守穩，多方才算正式攻下 11000 點城池，才有機會續往 11057 與 11077 挑戰，但如今日因長假在即，出現短多下車調節賣壓，11000 點關卡遭到回測，下方需留意 10977 與 10947 點支撐力道，只要多方能力守 10947 點之上，多頭攻勢並未熄火，除非棄守 10906 點，盤勢將再次進入回檔。

台股多頭重啟攻勢，外資熱錢是指數創高的主攻部隊，新台幣匯率為指標，如能維持在 30.85 元之上，熱錢還可望持續湧入，除非新台幣再度貶破 31 元關卡，熱錢才可能落跑。而外資熱錢湧入台股的主要特色，就是火力全開買

進權值股，台積電成為首選。因此台股能否站穩 11000 點關卡，除了看台積電表現，新台幣匯率也是重要觀察指標。

不過昨日指數雖然衝關 11000 點達陣，但大多數的投資人都不太有感覺，甚至櫃買指數開高走低收最低，再度演出趁指數拉高，調節中小型股的戲碼，近期在選股部分，需特別留意技術面跌破重要均線，而且遭到法人調節的個股，明顯較大盤弱勢，宜先行避開。可挑選剛整理完成，且投信本季才剛開始布局，並有業績題材加持個股，相對較為安全。

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