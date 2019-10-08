南韓全力防堵非洲豬瘟擴散 連續5日無新感染案例傳出

《韓聯社》週二 (8 日) 報導。10 月 3 日在南韓北部京畿道坡州市與金浦市所發生的非洲豬瘟案例，在南韓防疫當局的努力下，經過 5 天的時間後，到目前沒有發現新的案例。防疫當局正盡全力來防堵 2 次感染。

南韓的農林畜產食品部在 9 月 17、18 日，接連宣布南韓國內的非洲豬瘟感染疫情。發生疫情的養豬場，是位在首爾北部鄰近北韓的京畿道坡州市與漣川郡。

而截至 10 月 3 日止，共計已發現 13 個感染案例。南韓農林畜產食品部表示，非洲豬瘟的潛伏期通常為 4 至 19 天。而目前發生第 1 個案例的養豬場，已經過了病毒潛伏期。

南韓全力防堵非洲豬瘟擴散 連續 5 日無感染案例傳出。(圖片：AFP)

因此，將來若發生新的非洲豬瘟感染案例，感染途徑很可能是第 2 ~ 13 個案例的養豬場，病毒因某些原因散播到其它地方造成 2 次感染。或者是從其它新的途徑流入，而造成感染案例。

南韓的非洲豬瘟案例，在目前都集中在南韓京畿道的北部。南韓政府在當地進行重點防治，除了實施移動管制，也在機場、港口強化檢疫作業。當局判斷，目前新的病毒從外部，特別是從北韓侵入的可能性較低。

南韓農林畜產食品部動員 303 台消毒車輛，在京畿道、仁川、江原道等重點區域的養豬場及主要道路進行消毒。此外，在京畿道北部的 10 個市與郡，針對畜產業者的車輛實施移動管制。

在發生非洲豬瘟的 13 個養豬場的半徑 3 公里範圍，共有 599 個鄰近養豬場，也都實施了精密檢查，檢查結果也全為陰性。

南韓當局也仍然不敢鬆懈，農林畜產食品部的官員表示：「目前尚處在危險狀況，會在防疫上作出最佳處置。」