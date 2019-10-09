貿易衝突持續 IMF新總裁：2020年全球經濟損失高達7000億美元

國際貨幣基金 (IMF) 繼任總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 今 (8 日) 於華盛頓致詞表示，目前全球 9 成經濟體正處於同步放緩，美中貿易戰可能導致 2020 年全球經濟損失達到 7000 億美元，預計將於下一期《世界經濟展望》報告中下調今、明兩年經濟增長，對於全球經濟前景表示悲觀。

目前，全球機構、經濟學家以及投資者都將全球經濟增長放緩歸咎於美中貿易衝突局勢，Georgieva 稱，貿易緊張局勢分別導致製造業和投資力道減弱，衰退風險已逐步擴散至服務與消費部門，使得全球貿易增長陷入停滯。

她表示，相較於兩年前全球有四分之三的經濟體同步增長，如今時過境遷，根據 IMF 估計，目前全球有 9 成經濟體面臨同步衰退，在貿易戰影響下，明年全球經濟損失將達 7000 億美元，因此將在下期《世界經濟展望》中，分別下調今、明兩年經濟增長至 3.2% 和 3.5%。

據 IM 估計，受貿易戰影響，2020 年全球經濟損失將高達 7000 億美元 (圖：MarketWatch)

Georgieva 認為，既使 2020 年經濟增長回溫，當前的經濟損害也可能導致後續的供應鏈中斷以及貿易孤立。她稱貿易衝突的直接影響相對較小，但市場對於貿易局勢的信心和反應等次級影響，對全球經濟則具有相當破壞性。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 於上個月展望報告警告，全球經濟成長已降至 2008 年金融危機以來最低，金融市場風險加劇，使得該機構短期內再下修今、明兩年經濟成長預估；世界銀行總裁 David Malpass 昨 (7 日) 亦表示，全球經濟表現不如 6 月時預估的 2.6 年成長。

貨幣政策方面，Georgieva 呼籲全球央行應在適當時間點保持低利率，尤其目前有許多國家正處於低通膨狀態，整體經濟增長較低迷，但她同時警告，過低的利率甚至是負利率皆有可能為經濟帶來負面影響，不能單靠貨幣政策支撐，央行必須以財政政策發揮核心作用，敦促各國將注意力放在加強宏觀審慎管理工具上。

另外，Georgieva 表示，最新分析結果顯示，隨著全球經濟明顯下滑，具有違約風險的企業債恐將上升至 19 兆美元，估佔全球 8 個主要經濟體的債務近 4 成。

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