〈台塑四寶業績發表〉全球貿易局勢變化大 Q4仍保守看待

台塑四寶今 (8) 日召開業績說明會，受全球政經局勢變化影響，加上美中貿易談判尚未落幕，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 均表示，10 月營收可望較 9 月增加，但整體第 4 季仍相對保守。

台塑

台塑董事長林健男指出，全球環境不利石化產業需求發展，第 4 季市場多空交疊仍呈現旺季不旺，但第 4 季為 PE、PP、AE 傳統需求旺季，歲修廠數將較第 3 季減少，僅 6 個廠歲修，開工率將由第 3 季的 86% 提高至 92%，加上美國德州 HDPE 廠開工率逐步提高，預計營收將較第 3 季增加。

林健男表示，雖然營業額增加，但由於美中貿易戰持續升溫，使客戶成本增加並趨向觀望態度，第 4 季仍保守看待，加上沒有現金股利挹注，因此預估獲利將較第 3 季減少，產品方面則依然看好液碱、EVA、HDPE、AE 等產品發展。

展望未來，林健男表示，全球產業環境仍有隱憂，包含美中貿易戰、日韓貿易戰、歐美貿易戰、英國硬脫歐、中東地緣政治因素，加上第 4 季石化新產能持續開出，將不利產品價格上漲，對第 4 季及明年仍持保守態度，但若美中之間達成部分協議，加上各國採行貨幣寬鬆政策，可望降低明年產業衝擊。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，全球景氣擴張力道減少，加上美中兩國貿易衝突影響，導致部分產品無法銷往美國，且中國產能開出，在需求減緩的情況下，產業競爭恐更加激烈。

展望第 4 季，吳嘉昭預估，10 月營收可望較 9 月小幅增加，主要是化工產品，受客戶庫存降低、需求成長，加上價格回升，因此可望推升營收，電子材料方面，雖然 5G、高端材料需求成長，但消費性產品有供過於求的狀況，因此有競價搶單的狀況，加上將進入電子產品淡季，因此可能小幅下滑，但預期第 4 季營收將與第 3 季持平。

電子材料方面，吳嘉昭表示，10 月底雖開始進入淡季，但由於明年 5G 基地台與新世代產品挹注市場動能、需求量增加，預期未來將推升南亞電路板產能利用率，成為未來公司成長產品別之一。

台化

台化副董事長洪福源指出，美中貿易戰不易解決，加上區域經濟衝突影響，造成全球市場不確定性仍在，因此今年並未看到「金九銀十」榮景，但他強調不必太悲觀，雖然中國 11 長假前並未看到備庫存的採購需求，但多數廠商 7 天連假中僅休 3 天，顯示仍有訂單，惟等待價格回穩。

洪福源表示，市場觀望氣氛濃厚但需求仍在，客戶仍採取剛性採購策略，導致石化、塑膠價格低迷，這恐是未來 1-2 年的常態，影響廠商獲利。

展望第 4 季，洪福源表示，產品的售價仍呈現小幅獲利，但主要產品 PTA 與二甲笨的價差極小，是目前台化最辛苦的產品，塑膠產品則因為有高值化、差異化，因此目前獲利仍穩定，預期 10 月營收將高於 9 月，第 4 季營收也將較第 3 季成長。

台塑化

台塑化總經理曹明指出，美中貿易戰今年應該是不會有大幅度的讓步，原油成本又受到人為干預，如美國總統川普放話、中東政治局勢變化，第 4 季原油價格仍又下修風險，但隨著國際庫存原油降低，預期 11 月全球煉油開工率將回到 8400 萬桶 / 日。

曹明強調，沒有賣不出去的產品、只有賣不出去的價格，油價受到經濟影響，根據國外機構預估今年原油價格來到 64 美元 / 桶，明年則預估落在 60 美元 / 桶，顯示經濟狀況處於一個較不好的情況。