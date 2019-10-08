〈台塑四寶業績發表〉股息挹注貢獻 四寶純益季增62% 台塑每股賺2.46元居冠

台塑四寶今 (8) 日公告 9 月營收與第 3 季自結財報，四寶除南亞營收與上季持平外，均較上季衰退，而獲利方面，受惠業外認列權益法投資收益與現金股利入帳，純益均較上季大幅成長，四寶稅後純益共季增 62.7%，其中，台化稅後純益季增 1.19 倍，增幅最可觀，台塑則以每股純益 2.46 元，榮登四寶每股獲利王。

台塑

台塑 (1301-TW)9 月合併營收 152.54 億元，月減 10%，年減 15.6%。台塑第 3 季合併營收 497 億元，季減 12.1%，年減 13.4%；稅後純益 156 億元，季增 51.4%，年減 31.5%，每股純益 2.46 元。前 3 季合併營收 1592 億元，年減 8.5%；稅後純益 341 億元，年減 27.6%，每股純益 5.37 元。

台塑表示，第 3 季由於歲修廠數較多，使銷售量差減少 45.8 億元。價格則持續受到美中貿易戰影響，下游需求轉弱，石化產品行情下跌，加上原料乙、丙烯合約價格走跌，使液鹼、PE、PP、AE、AN 及 MMA 等產品價格，較第 2 季下跌 3 至 14％，銷售價差共減少 22.7 億元。

本業獲利方面，台塑第 3 季本業利益季減 37.4%，主要受到歲修廠數增加，開工率降低影響。業外認列權益法投資收益達 51 億元，較上季增加 15 億元，主要受惠台塑化、台塑美國貢獻收益增加；現金股利收入挹注 69.5 億元，較上季增加 57.2 億元。

南亞

南亞 (1303-TW)9 月合併營收 235.41 億元，月減 1%，年減 17.7%。第 3 季合併營收 718.85 億元，與上季持平，年減 17.08%；稅後純益 80.17 億元，季增 36.9%，年減 56.2%，每股純益 1.01 元。前 3 季合併營收 2146.57 億元，年減 16%；稅後純益 189.26 億元，年減 60.9%，每股純益 2.39 元。

南亞表示，第 3 季銷售量差增加 26.2 億元，銷售價差增加 25.9 億元，受惠電路板等電子材料產品進入產業旺季，加上 5G 發展加速，推升營收及獲利成長；而聚酯產品則因瓶用粒進入淡季，加上原料價格下跌，使產品售價下滑，營收減少。

獲利方面，南亞第 3 季營業利益 19.5 億元，較上季減少 3.5 億元，雖然電子材料獲利增加，但化工、聚酯與塑膠產品則受美中貿易戰影響，獲利減少。業外認列權益法投資收益 39.7 億元，季增 10.2 億元，其中認列台塑化收益共 39.7 億元、南亞科 6.5 億元；現金股利收入挹注 14.4 億元。

台化

台化 (1326-TW)9 月合併營收 244.31 億元，月減 5.8%，年減 33.9%。第 3 季合併營收 778.74 億元，季減 4.9%，年減 27.63%；稅後純益 127.10 億元，季增 1.19 倍，年減 35.6%，每股純益 2.18 元。前 3 季累計營收 2511.73 億元，年減 17.99%；稅後純益 270.24 億元，年減 42.5%，每股純益 4.63 元。

台化表示，第 3 季銷售量差增加 10 億元，銷售價差減少 49.9 億元。售量方面，由於 ARO-3 廠後段製程 6 月恢復 5 成操作，加上 SM 豐廠、苯酚廠結束定檢，帶動台化售量增加 13.1 億元，台化寧波增加 14.3 億元，台化出光、台灣醋酸減少 10 億元，越南 FIC 減少 4.4 億元，福懋減少 3.6 億元。價格方面，受原料價格下跌、下游需求疲弱等因素影響，主要產品售價均較第 2 季下滑。

獲利方面，台化第 3 季營業利益減少 26.8 億元，主要受到油價震盪下滑、原物料弱勢走跌影響，市場需求萎縮，石化及塑纖行情跟跌，產品利差縮減。業外認列權益法投資收益增加 11.3 億元，主要來自台塑化挹注，而來自台塑、南亞與南亞科的現金股利收入增加 62.3 億元。

台塑化

台塑化 (6505-TW)9 月合併營收 494.65 億元，月減 7.51%，年減 27.82%。第 3 季合併營收 1600.12 億元，季減 3.7％，年減 20.43%；稅後純益 124.44 億元，季增 55.07%，年減 39.91%，每股純益 1.31 元。前 3 季累計營收 4952.52 億元，年減 13.9%；稅後純益 296.95 億元，年減 53.8%，每股純益 3.12 元。

台塑化表示，第 3 季銷售量差減少 5.8 億元，銷售價差減少 55.3 億元。煉油事業受到原油價格較第 2 季低影響，營收季減 1.5%；烯烴事業營收季減 15.5%，主要因產能利用率僅 81%，較第 2 季的 99% 下降，加上輕油價格下跌影響。

獲利方面，台塑化第 3 季營業利益較上季增加 5.3 億元，業外收益較上季增加 35 億元，其中，第 3 季來自南亞科、南亞與台塑等現金股利收入共達 41.5 億元。