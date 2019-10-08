〈南亞科法說〉上調全年位元銷量至11-13% 看好最快明年Q1價格反彈

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (8) 日召開法說會，預估第 4 季 DRAM 價格將持平或小幅漲跌，位元出貨量可能持平或小幅減少，由於第 3 季位元銷量超越原先預估，上調全年位元銷量目標至 11-13%，且由於大廠庫存去化至健康水位，明年資本支出也保守，看好最快明年首季 DRAM 價格可望反彈。

南亞科表示，第 3 季受惠各應用市場區塊旺季，需求增加，位元銷量超越原先預估，上調全年位元銷售量目標，由原先 1-3%，調升至 11-13%，與市場需求相似。

展望本季，李培瑛表示，第 4 季 DRAM 供需平穩，價格估將持平或小幅上漲，位元出貨量則有機會持平上季、或小幅減少；目前雲端伺服器需求逐漸增加，手機新機搭載量也成長，PC 出貨量下半年估優於上半年，消費型電子產品需求則持穩。

南亞科第 3 季消費型 DRAM 營收占比約 65-70％，行動型 10-15%，伺服器 DRAM 佔比僅個位數，其他則為標準型 DRAM。李培瑛表示，伺服器 DRAM 需求第 2 季起好轉，目前出貨量有增加，但市場仍低迷，大部分驗證都已達標，準備工作已做足，端視市場狀況與大供應商庫存去化情形，來調整出貨量。

展望明年，李培瑛指出，全球經濟景氣仍有不穩定現象，但 DRAM 大廠庫存已去化至健康水位，加上大廠持續調節庫存，明年資本支出也相對保守，有機會帶動明年價格反彈，但確切的時間點，得視大廠庫存去化情形，他認為，最快明年第 1 季就可望出現價格反彈力道。

南亞科今年資本支出金額仍維持 70 億元左右，對於明年資本支出，李培瑛則說，年度預算規劃預計 11 月出爐，但以目前市況來看，明年資本支出將相對保守。

而對於中國近來加速 DRAM 晶片自有化，李培瑛認為，中國廠商 DRAM 發展還需要一些時間，且也恐面臨營業秘密、智財權問題，影響客戶採用意願，預估短期內不會對市場造成影響。