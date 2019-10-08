新屋成交難 全台六都44%網路待售新屋 超過1年賣不掉

房仲業者彙整住宅在網路上待售資料發現，截至昨 (7) 日止，全台六都屋齡 5 年內新屋，有 44% 賣超過一年還賣不掉，雙北市區域來看，屋齡 5 年內新屋以淡水、林口新莊銷售遲滯數量居高不下。

屋比房屋統計，全台六都屋齡 5 年內新屋，44% 賣超過 12 個月還賣不掉，遠高於屋齡 5-15 年的 36%、屋齡 15-30 年的 35% 、及屋齡 30 年以上的 38%。以區域來看，可發現「雙北市」新屋滯銷最嚴重，分別有 59% 與 51% 的新屋已經滯銷超過一年。

屋比房屋總經理葉國華表示，擁有一間新屋是許多人的夢想，不過受限目前台灣低薪、高房價的問題，購屋族面對價高的新屋只能望屋興嘆，此現象在房價最高的雙北市特別明顯。

葉國華指出，北市新屋房價總價動輒 3000-5000 萬元，而新北新屋總價 2000 萬元以上的新屋也相當普遍，即便購屋族年薪百萬，想要負擔都很不容易。根據內政部不動產資訊平台統計資料就可發現，雙北市 2018-2019 年第 2 季的住宅交易中，屋齡 5 年內新屋交易分別僅占 19% 及 18%，低於其他都會區的 2-3 成即可見一斑。目前雙北超過 8 成以上的住宅交易都是「中古屋」，也難怪新屋滯銷狀況特別嚴重。

雙北新屋銷售遲滯主因除價格高外，葉國華表示，近年新屋房屋標準單價調整，導致房屋稅增加，也是目前雙北新屋滯銷的原因，不少北市大坪數高總價新屋，每年房屋稅高達數十萬元，甚至上百萬元，即便父母有意買給子女自住，子女也無力負擔。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，觀察目前雙北市新屋滯銷狀況可發現，滯銷新屋確實普遍都有「總價過高」的問題，都是區域實價平均成交總價的 2-3 倍，差距相當大。