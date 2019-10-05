桃園3大重劃區之首 「小檜溪重劃區」擁4優勢

桃園因房價較雙北市親民，加上交通便捷，多個重劃區新屋供給穩定，加上桃園躍升為直轄市後，許多福利政策比大台北地區更優渥，成為「雙北移居買家」購屋首選城市。其中「小檜溪重劃區」擁有中正夜市等商圈支撐，加上容積率、公園比例最高，以及南崁溪水岸景觀等優勢，成為桃園地區最受矚目的新興重劃區。

過往包括藝文特區、青埔特區、八德重劃區等知名推案區段，或是房價早已呈現追高走勢、或是地段位處非核心區，吸引力有限；而反觀桃園 3 大重劃區，包括小檜溪、中路、經國等重劃區，因地處核心區、享有既成的生活機能，又鄰近高速公路匝道口附近，近幾年不但吸引上市櫃建商買地推案，更是桃園建商一展身手的推案戰區。

小檜溪重劃範圍坐落桃園市桃園區，總面積逾 12 萬坪，其中可建築用地約約 7.34 萬坪，區內的公園與綠地便合計約 1.73 萬坪，占整個重劃區比重高達 14.27％，堪稱三大重劃區最高；再者，小檜溪重劃區容積率可達 230％，還有「增額容積」的開發獎勵項目，可向桃園市政府買進 10％的容積獎勵，再加上有規模開發獎勵以及最高 4 成的容積移轉，整體開發效益都是小檜溪優於中路與經國重劃區。

房產業者表示，小檜溪重劃區具備上述 4 大優點，預計該重劃區首推建案，每坪開價應該會直攻「3 字頭」。根據市場訪查，小檜溪重劃區首推建案為合遠建設「檜樂集」，而後續還有定泰建設、國泰建設、遠雄建設、也將陸續推出建案，建商群聚效應帶動的結果通常就是「房價水漲船高」。

「檜樂集」規劃地上 14 層、地下 4 層建築，建築臨 30 米春日路，邀請拓璞聯合建築師事務所負責建築與外觀設計規劃、社區景觀設計聘請高知名度且作品廣受肯定的綠第景觀負責。青硯空間設計負責「檜樂集」門廳規劃，營造工程則由經驗豐富的甲級營造廠國城營造負責，這樣的建築團隊為小檜溪重劃區後續其他建案立下指標地位。

全案規劃 24-39 坪格局，屬於首購、首換的購屋族群，合遠建設採用安全性高的筏式基礎工法，打造安全住家，訴求「3 字頭」的親民價，將成為小檜溪重劃區內的定錨價格。