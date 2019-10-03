〈房產〉建商9月預售推案急又大 住展風向球仍閃連7黃藍燈

北台灣建商 9 月預售屋推案量攀升到 900 億元水準，較上月 500 億元增加逾 7 成，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9 月總分回升到 37.2 分，比起 8 月的 33.1 分增加 4.1 分，但今年來仍連續 7 個月亮黃藍燈。

9 月包括上市建商華固 (2548-TW)、宏普 (2539-TW)、亞昕 (5213-TW)、遠雄 (5522-TW)、興富發 (2542-TW) 都有新建案推出，住展企研室經理何世昌表示，風向球分數上揚，主要受惠推案量擴張帶動，市況反而出現微幅下滑，買氣遜於預期。

住展風向球 9 月分數回升至 37.2 分，是連今年續 7 個月亮出黃藍燈，但就各項指標來看，9 月建商廣告批數、預售屋與新成屋供給量則上揚，推升 9 月風向球分數優於 8 月。

住展指出，北台灣地區建商 9 月推案量達 20 億以上的預售指標案，包括台北市中正區「奧斯卡雍居仁愛」、中山區「宏普頤和」、北投「昭揚天際」、內湖「華固馥儷」，新北市 - 板橋「禾川琚」、永和「漢皇盛世」、土城「大同莊園 II」、三重「亞昕昕悅灣」與「台信有逸市」、新莊「遠雄達利」、林口「福樺富貴中山」與「玄泰 PTW - 日光區」，桃園 - 龜山「華悅城」，竹縣 - 竹北「皇普雲鼎」與「豐采 520」等案。

9 月新成屋供給量同步增加，新釋出新成屋戶數約 1400 戶左右，單一案量達 15 億以上指標案為台北市 - 內湖「文德好境」、新北市 - 新莊「捷仕堡」與「麗寶快樂星球」等建案。

何世昌指出，新建案市場旺季不旺，可能與總統大選、及數個周休假期天候不佳有關，但在一些價位較有吸引力，市況依舊不減，如板橋、龜山 A7 重劃區、淡海新市鎮等區域，消費者仍然很捧場。

何世昌認為，10 月市場買氣能夠上揚，回復旺季應有水準的話，那麼 11 、12 月還能有所期待；反之，10 月如還是不夠熱，11 、12 月因距離總統大選更近，可期待性就更低，如果第 4 季市況轉為平淡，接下來可能要等待選後、甚至是農曆年後，市場變熱絡的可能性才會比較高。